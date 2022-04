Mulher vai parar na emergência após ter vibrador preso no reto: 'Pânico'

Uma mulher teve que ser levada com urgência ao hospital, após uma sessão de masturbação ter terminado de forma terrivelmente errada. Mais precisamente, com um vibrador de 20 cm preso na região do reto. A história foi contada no programa "Stuck", do canal britânico Quest Red.

Residente dos Estados Unidos, Brittany contou que lida com o vício em sexo desde que terminou o relacionamento, em 2019, e, por isso, tem usado brinquedos sexuais com frequência. Dessa vez, parou no hospital.

Tudo começou quando Brittany ficou interessada em um objeto que estava sendo vendido em um site de produtos eróticos. Encomendou o vibrador, com formato de esferas. A cada esfera, o brinquedo aumenta de tamanho.

"Fiquei tão empolgado quando o recebi pelo correio e pensei: 'Ah, estou pronta, vou tomar um banho antes de me divertir'", relatou em entrevista.

"Para deixar mais emocionante, adicionei bastante lubrificante e muitas vezes minhas mãos não davam conta, porque ele entrou com tanta facilidade no ânus, que tive que soltá-lo para dentro do reto. Achei que conseguiria deslizar para fora, mas não aconteceu", revelou a norte-americana.

O vibrador foi sugado para o interior do reto, e a cada momento, Brittany percebia que ele deslizava cada vez mais para dentro do corpo, enquanto ainda vibrava. "Entrei em pânico por uns 20 minutos", admitiu.

Ela resolveu ligar para os serviços de emergência, e foi atendida por um cirurgião geral, dr. George Crawford, que, em entrevista ao programa, explicou a situação: o incidente ocorreu porque o objeto estava numa área própria para sucção.

"O reto é projetado para manter as fezes fora da região do ânus. Se alguém colocar algo mais além dessa parte, será sugado em direção ao intestino", disse o cirurgião.

No programa, também foi exibido um exame de radiografia. Foi através do exame que o médico localizou o vibrador, que estava próximo ao cólon. "Brittany teve sorte do objeto não ter provocado sangramentos, lesões ou algum dano grave aos órgãos", disse.

Um par de pinças de metal precisou ser utilizado para puxar o vibrador para fora do corpo.

A operação, contou, não foi complexa, mas ele alertou que brincadeiras sexuais precisam ser feitas com cuidado, já que um acidente mais grave pode acabar com o vibrador atravessando a parede retal.

"Se isso acontecer, o indivíduo pode ter um buraco no reto e as fezes ou o que quer que esteja por lá pode ir para o restante do abdômen", disse Crawford.