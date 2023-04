Mulher viaja com 'homem do Tinder' e, na volta, descobre que ele tem uma namorada grávida

Era a viagem dos sonhos. Madeleine Jaye, de 22 anos, foi até a Espanha ao lado de Jason, de 32 anos, que ela conheceu no Tinder. Enquanto 'turistavam', tudo ia bem. O problema foi quando eles voltaram para casa, no Reino Unido, e foram recepcionados no aeroporto pela namorada grávida do rapaz.

"Eu nunca tinha saído com alguém do Tinder antes na minha vida, então fiquei com medo", revelou a universitária, em reportagem no "NY Post". "No nosso primeiro encontro, nos encontramos às 15h. Eu não tinha intenção de ficar muito tempo, e então ficamos até as 22h. Conversamos os conversando sobre o futuro. Nós literalmente concordamos sobre tudo: quando queremos filhos, como queremos que nossas vidas sejam, como queremos que seja nosso futuro e combinamos tão bem. Parecia bom demais para ser verdade, e é porque era", completou ela.

"Quando desembarcamos, uma garota se aproximou e disse: 'Sou a namorada dele, vou dar à luz em duas semanas'", lembrou Madeleine.

"Eu entrei em choque, como um choque de corpo inteiro. Nunca senti nada parecido. Eu estava lá pensando que íamos nos casar, e que aquele era o cara para mim, e de repente ele tem toda essa vida diferente nas minhas costas", afirmou a britânica.

Os pais da namorada também gritavam bastante com Jason, enquanto a traída revelou que essa não foi a primeira 'e nem será a última', pulada de cerca do rapaz. Além disso, Madeleine descobriu que Jason tem outro filho sobre o qual não havia contado a ninguém.

"Ele mentiu para mim e disse que era uma ex maluca com problemas mentais que o prendeu com uma criança. Ele disse que eu deveria entender o estresse emocional pelo qual ele está passando", explicou a britânica.