Mulher volta de viagem e se depara com três pessoas mortas na sua casa

Ao retornar de uma viagem que fazia com seu filho, uma mulher se deparou com três pessoas mortas dentro de sua casa, em São João Del Rei (MG).

Ela encontrou, última segunda-feira (27), o portão de sua residência destrancado. Ao entrar pelos fundos, ela enxergou uma poça de sangue saindo de um dos quartos e pediu ajuda a um motociclista que passava na rua naquele momento. O homem arrombou a porta do quarto com um chute e encontrou os corpos no chão.

Um dos corpos era o de Felipe Reis, 34, ex-namorado de Andressa Moreira Ramos, 28, que também foi achada morta. A terceira vítima era Ketlhyn Silva, de 16 anos.

Os três, entretanto, não foram reconhecidos pela proprietária.

No local foram achadas nove munições intactas de calibre .380. A casa foi isolada e os corpos levados ao IML (Instituto Médico Legal).

Nesta tarde, a Polícia Civil informou que ninguém foi preso e as investigações prosseguem após a abertura de um inquérito.

Segundo a Rádio Itatiaia, uma testemunha viu a mulher e o adolescente saindo no último sábado (25) para um bar. No local, o ex-namorado viu os dois e iniciou uma briga.

O homem que brigou e a mulher tinham terminado um relacionamento há cerca de dois meses. Ele teria se revoltado ao ver a ex-companheira com o adolescente.

O homem de 34 anos teria brigado com a ex no bar, e a ameaçado dizendo "você vai me pagar pelo que está fazendo comigo".

Após as ameaças, as vítimas voltaram para casa. O suspeito teria chegado ao local em seguida. Inicialmente, a polícia investiga o caso como um duplo homicídio seguido de suicídio.