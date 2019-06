Mulheres comandam o São João do Pelourinho nesta sexta-feira (21)

Uma festa junina comandada, apenas, por mulheres. Assim será o Pelourinho nesta sexta-feira (21), onde só subirão nos palcos do São João da Bahia artistas femininas. O dia especial dá o tom do ‘Respeita as Mina’, o tema escolhido para a edição 2019.

“Acho lindo, importante, forte e estou muito feliz por fazer parte. Mulheres fortes juntas. Energia que a terra tá precisando. Estou vibrando por esse momento e desejo que todos façam dessa noite uma linda e luminosa”, comemorou Mariene de Castro. A baiana será uma das cantoras que integrarão o tributo feminino.

“Fiquei muito contente de cantar neste dia, um dia dedicado para as vozes femininas. A música é universal, não tem sexo, mas é muito importante valorizar e respeitar o nosso espaço”, falou Elba Ramalho, que também fará show no evento.

Outra artista que subirá ao palco no tributo especial será Marcia Short - o que Mariene também comemora.

“Sou fã de Marcia desde quando eu era menina. Eu nem sonhava em cantar e já a admirava. Ela é uma grande cantora. E Elba é uma amiga querida - e que também, desde pequena, ficava interpretando suas músicas, brincava de imitá-la. Hoje, reencontrá-la é sempre uma festa, ela mora no meu coração. A vida tem nos proporcionado encontros muito especiais”, derreteu-se.

Mariene de Castro

(Foto: Divulgação)

Além das companheiras, Mariene também está feliz pelo local da festa. “O Pelourinho é um lugar sagrado. Minha carreira começou lá. Foi de lá que saí e fui convidada para fazer uma turnê na França, 20 anos atrás. Amo cantar lá. Ainda mais nos festejos de São João”, celebrou Mariene.

Noite animada

Instalado no Largo do Pelourinho, o palco principal do São João da Bahia 2019 será aberto pela Orquestra Popular da Bahia, a partir das 18h. Três mulheres, Elen Wilson, Dheya Lessa e Elaine Fernandes, fazem a festa. “Estou muito curiosa para vê-las”, admite Mariene.

Depois, será a vez de Jeanne Lima, que promete ‘o melhor do forró’ em seu espetáculo. Entre as músicas, hits de sua carreira solo e da banda Limão com Mel, da qual já foi integrante. E mais: também terá canções de artistas como Marilia Mendonça, Luísa Sonza e Anitta.

Elba Ramalho vem em seguida. A artista está completando 40 anos de carreira e, no fim do ano passado, lançou seu 38º álbum, O Ouro do Pó da Estrada.

Elba Ramalho

(Foto: Ricardo Pena/Divulgação)

Após o espetáculo na capital baiana, segue para Santo Antônio de Jesus, onde se apresenta neste sábado (22). Domingo (23), gravará um novo DVD em Campina Grande, na Paraíba.

“Receberei convidados que não tem uma relação profundo com o forró, como Zélia Duncan, Tony Garrido, Wilson Sideral e Rogério Flausino. Quero promover este encontro de ritmos e de gerações. E quero muito que eles também conhecem o nosso São João”, adianta.

Por aqui, diz que terá “um pouco de tudo” em sua apresentação. “Vou cantar Anastácia, Dominguinhos, Gonzagão, Chico César, Nando Cordel, Assizão, Maciel Melo e muitos outros craques também”. E não para por aí. “Se depender de mim, vamos dividir o palco [com Mariene de Castro e Marcia Short] e cantar muito forró”.

Ao fim do show de Elba, o Largo do Pelourinho recebe Mariene, que garante: “a gente vai sambar um bocado e vamos dançar forró também. Vai ser uma festa”.

Encerrando a noite, sobe ao palco Marcia Short – que preparou um show especial, com clássicos do forró. No repertório, estarão sucessos de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, entre outros.

O São João terá também distribuição de adesivos da campanha Respeita as Mina, de enfrentamento à violência contra as mulheres. A ação será promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), e ocorrerá nos dois portais de acesso ao Largo do Pelourinho.

Programação desta sexta-feira (21)

Largo do Pelourinho

18h - Orquestra Popular da Bahia

20h - Jeanne Lima

22h - Elba Ramalho

00h - Mariene de Castro

01h30 - Marcia Short

Largo Tereza Batista

18h - Colher de Pau

20h - Lara Amelia

22h - Cole Comigo

00h - Mariana Fagundes

01h30 - Cris Mel

Largo Quincas Berro D’Água

22h - Cida Martinez

01h30 - Amanda Santiago

Largo Pedro Arcanjo

18h - Walquiria Santos

20h - Menina Forrozeira

22h - Geovana Lins e banda

Sala de Reboco

15h - Lore Improta

18h - Gabriela Freire