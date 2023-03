Mulheres investem demais na carreira da pessoa errada

Das coisas que mais me irritam: mulheres me procurando para divulgar trabalhos de homens com os quais têm relações "amorosas". É "mesmo que me matar", como se diz no interior. A vontade é perguntar "você ganha quanto pra ser divulgadora?" ou "você trabalha com quê?" ou "neste momento, ele também está lhe ajudando profissionalmente?". Só engulo essas perguntas porque meu pai e minha mãe me deram educação. Também porque cada pessoa sabe de si. Também porque não sou terapeuta. Também porque tenho 48 anos e já entendi algumas coisas da vida. Mas veja que preciso de muitos motivos para calar.

De acordo com a psicanálise, alguma coisa no outro só nos incomoda muito quando "encaixa" em alguma outra coisa que não foi resolvida dentro de nós. Grosso modo, é isso. Eu acredito, profundamente, na psicanálise. Então, eu sei que ainda não perdoei, completamente, o comportamento da "eu do passado" que esteve, não sei nem quantas vezes, nessa situação. Tá certo, verdade que a "eu do presente" é assim, de um jeito que eu gosto, porque viveu muitas coisas, inclusive isso. Mas é irritante lembrar e, mais ainda, ver esse comportamento ser repetido, o tempo todo, por outras mulheres. Que investem demais na carreira da pessoa errada.

Assumo toda a responsabilidade sobre a minha relativa servilidade, em priscas eras. Ainda que eu entenda o contexto social que a provocou. Do mesmo modo, acho que cada mulher, voluntariamente servil, deve assumir a responsabilidade sobre a própria servilidade. O papo que eu proponho é, justamente, sobre o tal "voluntariamente". Sobre o que o contexto que vivemos nos faz acreditar que cabe no "amor". Especificamente, no amor hetero, cis, "padrão". Conversa de boteco que, pra mim, quando em boa companhia, é lugar das maiores e mais profundas reflexões. Mas serve escrever também. "Vá lá que seja", como dizia minha vó.

Por muito tempo, tentei entender porque, bem antes de conseguir ter coragem para falar em um microfone, já virei noites ensaiando o homem da época, dando dicas - e até escrevendo - as falas que ele diria ao microfone da empresa na qual trabalhava. Em cima do palco, para a plateia dele. Que jamais soube sequer da minha existência, muito menos que boa parte do que estava ali, naquela ótima palestra, saiu da minha cabeça. Nunca vi, nos vídeos (que chegavam para que eu fizesse "ajustes" para o próximo evento), um agradecimento a mim. O que ainda seria bem pouco, diante do meu trabalho, mas já me faria sentir menos otária.

Também já pensei muito sobre o que me fez revisar livros (no plural!), escrever projetos (no plural!) e produzir eventos, sem ganhar um centavo. Veja bem: eu ainda não lancei um livro, mas já ajudei a viabilizar essa felicidade para homens com os quais me relacionei. Assim como já enchi o saco de amigos jornalistas para divulgar trabalhos (shows etc) que eu nem achava bacanas, mas eram deles e, por eles, passei essa vergonha. Espie: eu não insisto quando é pra mim. Do mesmo modo, já interrompi trabalhos meus para "escreva isso rapidinho pro meu site", "dá uma olhada agora nisso aqui que eu escrevi". Tudo urgente e importante, para eles. Tudo deles e eu fiz. De graça. Porque sim.

(Até hoje, lembro do conselho que escutei um pai - artista famoso - dando ao filho - aspirante a artista - que estava produzindo um livro. Na mesma casa, mas em ambientes diferentes, ele não sabia que eu ouviria dali e, sem sequer lembrar do meu nome, disse ao filho "você não está namorando essa jornalista? Manda ela revisar e não gasta dinheiro". Simples desse jeito. Eu revisei. "Ganhei" uma dedicatória - só no meu exemplar - e me dei por "satisfeita".)

Há MUITOS outros exemplos que conto outra hora. Até porque, neles, não há nenhuma novidade. Nada pessoal nesses relatos, a não ser personagens e a natureza do trabalho que varia, conforme o talento de cada mulher. Quando ocupei um cargo público, recebi, diversas vezes, mulheres em busca de emprego... para os maridos, amantes e namorados. Muitas vezes, elas mesmas estavam desempregadas e eu só sabia se perguntasse, porque a prioridade era pedir por eles.

Uma, certa vez, me impressionou. O marido foi junto, muito bem vestido e asseado. Em pé, ao lado dela. Mudo, até meio entediado, enquanto a mulher discorria, animadamente, sobre todas as habilidades profissionais daquele que era o "pica das galáxias", só precisava de uma oportunidade pra exibir os talentos. O homem só faltava bocejar. Ou seja, ele parecia sequer querer o emprego. Ela estava, ali, desejando e viabilizando pelos dois. Pense aí.

Naquela época, eu pensei "certa ela, botar esse descarado pra trabalhar", num erro grosseiro de avaliação. Ainda guardava, em mim, resquícios da confusão entre as figuras de "companheira" e "mãe". Fora isso, ainda restava, em mim, alguma associação entre "amor" e essa "prestação de serviços". Colocar meus talentos à disposição do outro me parecia natural linguagem, era parte da materialização de amar. Depois, com o olhar mais maduro, ainda entendi mais.

Talvez, eu não me achasse "boa o suficiente" para ser amada, por aqueles homens, se não fosse "útil" para eles. Aprofundando mais ainda, percebi que buscava "respeito profissional" daqueles caras pela via mais equivocada possível: entregando, de graça, o que vale dinheiro e deveria estar a serviço da minha própria construção. Ou que, pelo menos, houvesse reciprocidade. Raramente houve, em meu caso. É raríssimo haver, em qualquer caso. Até hoje, ainda derrapo nisso. De vez em quando, me vejo fazendo mais do que devia, nas (felizmente!) raras vezes em que ainda me apaixono. Mas desacelero e não capoto mais.

A imagem da "mulher mãe", a associação entre "amor e utilidade", a ideia de que nunca somos "boas o suficiente" (tá gorda, peito caiu, tá magra, tá velha, é "chata") para sermos amadas, a "conquista" do respeito, como se ele não precisasse ser premissa de relação. Tudo isso é contexto. É coletivo. Por fim, a cereja, o acabamento, o topo do bolo: "atrás de um grande homem, sempre há uma grande mulher". Quanto tempo precisamos para a completa desintoxicação da ideia manifestada de muitas maneiras, além dessa frase ridícula?

"Quero aprender com você, me explique isso, vou te ligar pra você me ajudar a entender esse assunto" ouvi, recentemente, de um quase paquera, que nunca me ofereceu outra coisa além da "oportunidade" de colaborar com o crescimento dele. "Vamos escrever juntos", ouvi de outro que, na minha opinião, nem sabe escrever direito. Diante da minha ironia - e das negativas -, ambos disseram, de duas diferentes maneiras, que eu tenho o "ego inflado". Adorei. Nenhum elogio, enquanto fui "útil", me alegrou tanto quanto essa tentativa de ofensa. Sorri, feliz. Cheguei ao meu lugar. Onde sou minha prioridade. Onde trabalho por e para mim. Onde é "reciprocidade ou nada". Chame isso do que quiser, até de "ego inflado". Acho, assim, mais saudável. E você?