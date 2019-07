Mulheres negras vão debater racismo e machismo durante seminário em Salvador

O 4º Seminário Biopolíticas e Mulheres Negras – Práticas e Experiências Contra o Racismo, organizado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) com o objetivo de discutir questões raciais e de gênero através dos relatos de mulheres negras que atuam no combate ao racismo e ao machismo, acontece nas próximas quinta (25) e sexta-feira (26), no Pelourinho e no Nazaré. Violência doméstica, feminicídio e o extermínio da juventude negra também serão temas de destaque.

A abertura do seminário, na quinta à noite, será no Museu Eugênio Teixeira Leal. Lá acontecerá o “Bate Papo das Pretas”, uma roda de conversa conduzida pela promotora de Justiça Lívia Vaz, pela escritora Joice Berth e pela pesquisadora Juliana Borges. Já os debates e conferências acontecem na sexta, pela manhã, na sede do MP em Nazaré.

Na programação de sexta estão previstas a conferência da pesquisadora Carla Akotirene, que falará sobre os 30 anos da Interseccionalidade e o feminismo negro; quatro mesas de debate, que debaterão justiça e saúde da mulher negra, feminicídio e aprisionamento, o sistema de cotas, estratégias para sobreviver ao racismo e literatura negra-brasileira; uma apresentação do projeto ORI do Instituto de Responsabilidade e Investimento Social; e intervenções culturais como coreografias e saraus.

O evento será realizado pelo Centro de Apoio aos Direitos Humanos (Caodh), o Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem) e o Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação (Gedhdis), além do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).