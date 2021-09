Mulheres ocupam o palco da JAM no MAM neste sábado

A JAM no MAM deste sábado (11) ganhará um reforço feminino especial. Alana Gabriela (percussão), Alana Rana (trompete), Riane Mascarenhas (baixo) e Marília Sodré (violão) são as quatro instrumentistas convidadas para tocar junto com a banda Geleia Solar, contribuindo não só para a qualidade musical da noite, mas também para fortalecer a representatividade feminina na temporada 2021 da JAM no MAM. Sem público presencial, a apresentação será transmitida ao vivo pelo canal da JAM no YouTube, das 18h às 21h.

A participação de mulheres na cena da música instrumental ainda está longe de ser ideal, mas algumas iniciativas buscam dar uma sacudida nesse quadro. Entre elas está o grupo de estudos recém formado por egressas do curso de música da UFBA, que se reúnem em Salvador para estudar música instrumental e improviso a partir do repertório da JAM.

“A ideia surgiu porque a gente ainda sente falta de mulheres na cena instrumental, mas também sabemos que é um formato musical diferente, então merece uma dedicação específica”, comenta Lorena Martins, baterista da banda Geleia Solar que, assim como as quatro convidadas da JAM deste sábado, integra o grupo de estudos.

JAM no MAM | Sábado (11), das 18h às 21h | canal do YouTube da JAM no MAM | Próximas datas da temporada 2021:25/9, 9 e 30/10, 13 e 27/11, 11/12