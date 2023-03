Como uma das ações do CORREIO para celebrar o Dia Internacional da Mulher, está é mais uma edição do Podcast Retadas.

Este ano, o tema é Mulheres que comandam: os desafios das baianas no mundo corporativo.

A convidada deste episódio é Lilian Marins, gerente regional da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Lilian é Bacharel em Relações Internacionais com mais de 20 anos de experiência em Gestão e Liderança, além de membro do IOC- Institute of Coaching- Harvard Medical School.

No bate-papo, a convidada compartilhou suas experiências e contou sobre as dificuldades de crescer no mercado de trabalho em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero. A gestora também debateu temas como o crescimento de mulheres ocupando cargos de liderança, os desafios de ser uma mulher no mundo corporativo pós pandemia e sua trajetória como mulher dentro e fora do ambiente familiar.

O podcast especial do Retadas está disponível em todas as plataformas de áudio, além do site correio24horas.com.br. Este episódio teve produção e apresentação feitas pela subeditora do CORREIO, Monique Lôbo, e edição de Vinícius Harfush.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.