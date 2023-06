Mulheres são flagradas fazendo selfie durante abertura do Jornal Nacional

Quem assistiu ao Jornal Nacional na noite desta quarta-feira (14), conseguiu ver duas mulheres aparecendo no fundo dos apresentadores fazendo uma selfie.

Enquanto William Bonner e Renata Vasconcellos anunciavam os destaques do dia para o jornal, duas mulheres tiraram uma foto no fundo da redação do Jornal Nacional.

A situação não passou desperecida pelos internautas, que compartilharam a situação nas redes sociais. "As queridas terminaram o trabalho e foram tirar uma selfie na hora do jornal", escreveu um seguidor. "Vixe, as duas vão tomar reclamação do Bonner mais tarde, hein!", brincou outro internauta.

Vale lembrar que as manchetes da abertura do jornal não é feita ao vivo, e sim, gravada antes de começar, de fato, o programa. Os apresentadores realizam a gravação dez minutos antes do telejornal entrar no ar, dando mais tempo para os jornalistas se prepararem.