Mulheres são mais de 60% dos beneficiados por projeto Fomento a Negócios de Impacto

O público feminino representa a maior parte das pessoas beneficiadas pelos projetos do Pilar de Empoderamento da Bracell Bahia. Dos 151 pequenos produtores acompanhados pelo projeto Fomento a Negócios de Impacto, realizado pela empresa no Litoral Norte e Agreste da Bahia, 60% são mulheres que trabalham em grupos produtivos especiais e cooperativas, calcula Amanda Quenupe, coordenadora de Responsabilidade Social da Bracell Bahia.

“A Bracell direciona iniciativas ao empreendedorismo feminino porque reconhece neste público um grande potencial para transformar trajetórias pessoais e alavancar negócios em suas comunidades, aumentando as fontes de renda das famílias e contribuindo para movimentar a economia local”, destaca Amanda. Atualmente, a empresa atua em 38 municípios baianos, sendo que 63% deles contam com alguma ação de responsabilidade social corporativa. O projeto é uma das iniciativas de empoderamento que beneficiou, em 2022, mais de 14.700 pessoas.

O Fomento a Negócios de Impacto conta com iniciativas que promovem o empoderamento das comunidades, investindo em suas capacidades produtivas e possibilitando a ampliação dos mecanismos de participação social dos grupos na gestão das políticas públicas. O trabalho agrega ações formativas de educação e qualificação para os processos de produção e comercialização das organizações na perspectiva de autogestão e autonomia. “Com seus negócios, os grupos produtivos especiais, que são público-alvo da intervenção, têm grandes possibilidades de dinamizar toda a região. De forma direta e indireta, são atendidos agricultores e produtores rurais e quilombolas com ênfase em mulheres, por intermédio de suas organizações associativas”, ressalta a coordenadora.

Dentre os grupos apoiados destacam-se o Farmácia Verde, Fábrica de Fardamentos, Viveiro de Mudas do Imbé, Delícias do Mato Limpo, Delícias da Prata, Padaria das Índicas e Artesãs de Massarandupió. “Nosso objetivo é mobilizar agentes no sentido de promover territórios inclusivos e sustentáveis nos quais as pessoas desenvolvam suas capacidades e tenham oportunidades de uma vida melhor. Para isso, atuamos com parceiros locais e buscamos o alinhamento e contribuição com as políticas públicas”, observa Amanda.

“Em se tratando da mulher do campo, o processo de capacitação, além de proporcionar uma alternativa de renda para ajudar em casa, faz com que as participantes busquem continuar aprendendo porque, uma vez que você começa a aprender, vai sempre querer aumentar seus conhecimentos. E não é só pelo dinheiro não; tem todo o processo de construção, de estar no grupo, que é o que faz o biscoito ficar mais gostoso (risos), diz Maria José Jesus do Nascimento, da comunidade da Prata, na zona rural de Entre Rios, onde as mulheres produzem biscoitos, geleias e compotas a partir do suporte técnico oferecido pela Bracell.

Laboratório de fitoterapia

Um dos exemplos da efetividade dos investimentos sociais da Bracell é a conquista, pelas participantes do projeto Farmácia Verde, de um edital para construção de um laboratório de fitoterapia na comunidade do Cangula, em Alagoinhas. O edital, no valor de R$ 250 mil, é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sob coordenação técnica do Ministério do Meio Ambiente e executado pela consultoria Humana Povo para Povo Brasil (Humana Brasil).O laboratório irá permitir às fitoterapeutas formadas pelo projeto Farmácia Verde aprofundarem suas pesquisas e a produção de fármacos naturais a partir de plantas nativas e cultivadas na própria comunidade.