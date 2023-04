Mulheres são presas acusadas de fazer parte de grupo criminoso na Bahia

Três mulheres foram presas nesta sexta-feira (14), na Bahia, suspeitas de fazer parte de um grupo criminoso que movimentou mais de R$ 3 milhões no ano passado. Elas foram detidas em Juazeiro, Casa Nova e Camaçari durante a segunda fase da Operação Holanda, conduzida pela Polícia Civil.

A investigação aponta que uma das mulheres é cunhada do homem apontado como chefe da quadrilha. Na casa dela, em Camaçari, a polícia apreendeu R$ 20 mil em dinheiro, joias, relógios, cadernos com anotações do tráfico, cartões e escrituras públicas de imóveis.

“Hoje cumprimos os mandados de prisão de três mulheres, sendo uma delas a cunhada do líder. Ela era a responsável pela contabilidade do grupo criminoso”, explicou o titular da DH/Juazeiro, Thiago Pessoa.

As três foram levadas para delegacia e vão responder tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, organização criminosa e associação para o tráfico.

Todo material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.