Mulheres superam homens no uso excessivo de álcool durante Carnaval de Salvador

O Carnaval é um momento de muita festa e, por isso, é quando muitas pessoas extravasam e cometem exageros, como beber em excesso. Apesar dos episódios de intoxicação alcoólica apresentarem uma redução significativa de 36% durante o sábado de Carnaval em Salvador, a alcoolemia continua sendo responsável por uma das principais causas dos atendimentos em saúde nos módulos instalados nos circuitos. No terceiro dia de folia, das 693 ocorrências registradas, 70 foram motivadas por intoxicação alcoólica, o que corresponde a 10% das admissões.



Outro dado tem chamado a atenção das equipes de saúde que estão atuando na folia momesca. Dos 70 episódios de alcoolemia registrados nos módulos de saúde neste sábado (18), 44 casos foram relacionados ao sexo feminino (63%). O indicador confirma o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, publicado em 2021, que afirma que as mulheres soteropolitanas são as que mais consomem álcool de forma excessiva em todo o país.



“As ações de preventivas da Vigilância Sanitária praticamente retiraram das ruas essas bebidas artesanais como príncipe maluco, capeta e outras não autorizadas e que possuem componentes desconhecidos que podem de forma súbita levar a embriaguez. Isso contribuiu para redução contundente nos casos de alcoolemia nos postos, mas o excesso de álcool ainda continua figurando como uma das principais demandas nos postos”, pontuou Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária municipal da Saúde.



A médica infectologista Adielma Nizarala chama atenção para a diferença de bebidas escolhidas para consumo. “Sabemos que algumas mulheres têm preferência por bebidas mais adocicadas que, em via de regra, possuem maior teor alcóolico que a cerveja, por exemplo. E, claro, que as bebidas mais fortes vão acelerar o processo de embriaguez se utilizadas com excessos”, explicou.



Ainda de acordo com a especialista, manter uma boa alimentação e a hidratação podem minimizar os efeitos do álcool no corpo. “Primeiramente, é importante que aquelas pessoas que vão fazer uso de bebidas alcoólicas não exagerem na dose. Intercalar o uso do álcool com a ingestão de água evita a desidratação, que pode potencializar o efeito de embriaguez. Também é importantíssimo estar bem alimentado e evitar o jejum antes de ir à festa", explicou.

