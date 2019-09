Mulheres suspeitas de estuprar os próprios filhos são presas pela PF

Duas mulheres suspeitas de participarem de mais de 30 estupros foram presas durante a a segunda fase da Operação Pedomom, nesta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Federal, entre as vítimas estão a filha e o filho de uma delas, de 11 e 5 anos.

De acordo com a corporação, as mulheres seriam ex-namoradas de um homem que foi preso em maio deste ano em Iguape, no litoral de São Paulo, durante a primeira etapa da operação. Na época, a investigação foi deflagrada com base em informações da Interpol sobre a detenção de um casal de ucranianos que produzia e distribuía arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil.

No notebook e nos celulares apreendidos, a PF encontrou uma "grande volume de arquivos" com cenas de abuso sexual praticadas por ele em companhia de duas mulheres, tendo duas crianças como vítimas.

Nos arquivos, além dos estupros, a polícia encontrou imagens de tortura praticada contra uma das crianças. Segundo a PF, foi possível identificar que a mãe das crianças praticou cerca de 20 atos de abuso sexual contra o filho. Os estupros eram filmados pelos agressores e os vídeos eram posteriormente trocados em fóruns da Deepweb dedicados especificamente a abusos sexuais praticados por pais e mães, indica a corporação.

A Polícia Federal informou que o crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, e o de estupro de vulnerável prevê de 8 a 15 anos de prisão.