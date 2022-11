Multidão recepciona jogadores em hotel na chegada da Seleção Brasileira ao Catar

O relógio já se aproximava da meia-noite no horário local quando o ônibus com os 26 convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo chegou a um hotel de luxo em Doha. À porta do hotel, mais de 500 torcedores se aglomeravam e subiam em muros, árvores e até em uma estrutura metálica do estabelecimento na tentativa de ver algum jogador e levar energia à delegação antes da estreia no Mundial. No entanto, só conseguiram mesmo a segunda tarefa, uma vez que o ônibus passou relativamente distante e os atletas desembarcaram em uma área restrita.

Mas o emocional sempre é uma arma poderosa, principalmente em se tratando do maior torneio de futebol do planeta. E é justamente nessa estratégia que torcedores e até a comissão técnica da Seleção têm apostado.

“Eu acho que jogar fora do seu país e ser recepcionado pelo seu grupo de fãs e seguidores que acompanham a Seleção é incrível. Acho que o coração deve tremer. A gente está aqui e se arrepia, imagina a galera que entra em campo para defender a Seleção Brasileira”, disse professor de inglês Thiago Costa, que saiu de Feira de Santana para viver a experiência de uma Copa do Mundo.

A festa proporcionada pela torcida brasileira para dar as boas-vindas à Canarinha reuniu não apenas brasileiros, mas também admiradores de toda parte do planeta, principalmente dos países do Oriente Médio. Como é o caso do libanês Charbel Abdala que, junto com dois amigos, veio tentar ver de perto o time que tanto ama.

“Não é uma questão de tempo. Eu poderia ficar aqui quantas horas fossem necessárias. E não me importo de não ter conseguido vê-los. Vim demonstrar meu amor e torcer para que venha a sexta estrela”. Quando perguntado sobre o motivo para tanto amor, ele respondeu após um sorriso e um suspiro: “Não me pergunte o porquê. Nós nascemos e crescemos com uma bandeira do Brasil. É um amor de infância”.

Os jogadores estão hospedados em quartos individuais no Westin Doha Spa & Hotel, que fica no centro da capital catari e oferece diárias de até R$ 12 mil. No domingo (20), quando será dado o pontapé inicial da Copa do Mundo 2022 com o jogo entre Catar e Equador, o técnico Tite comandará a primeira movimentação no Estádio Grand Hamad, o QG do Brasil durante a competição.

O estádio já está todo personalizado e preparado para receber os treinamentos. Nos corredores dos vestiários, várias frases motivacionais e lemas que o comandante sempre utiliza nas preleções. “Mentalmente forte”, “Coragem”, “Confiança não se pega e se solta quando se quer”, “Aproveitem o momento de confiança” são alguns textos que podem ser lidos em letras garrafais nas paredes.

No corredor principal, por onde os atletas chegam até o campo, de um lado estão todos os 17 jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa (seriam 18, mas o clássico contra a Argentina foi cancelado), com os respectivos placares, escalações e fotos. Do outro lado, estão fotos icônicas das cinco conquistas nos Mundiais de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, em uma sequência que termina com um espaço vazio, o ano de 2022 e um esboço de uma sexta estrela no escudo da CBF.

A primeira atividade do grupo no Catar acontece às 16h30 (10h30 de Brasília) de domingo (20). Será o primeiro de quatro treinos no país antes da estreia contra a Sérvia na próxima quinta-feira (24).