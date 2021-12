Multidão vai até o Comércio homenagear Nossa Senhora da Conceição

As celebrações pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia, começaram cedo em Salvador. Teve alvorada às 4h e uma multidão acompanhou na manhã desta quarta-feira (8) a missa presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal D. Sérgio da Rocha, na igreja que leva o nome da santa, no bairro do Comércio.

Por conta do risco de transmissão da covid-19, o acesso do público ao templo foi controlado e muita gente teve que assistir à missa do lado de fora da igreja. Uma imagem foi colocada na calçada e se tornou ponto de oração, agradecimentos e fotos, muitas fotos. A celebração começou às 9h30 e, às 11h, será feita uma carreata com a imagem até a Basílica Santuário Senhor do Bonfim.

Dentro da igreja, o público aproveitou os minutos antes do início da celebração para oferecer rosas brancas e amarelas para Nossa Senhora e fizeram orações. Maria Rita Soares, 48 anos, disse que agradeceu pela recuperação do filho e da mãe dela - os dois tiveram covid - e que fez um pedido, mas preferiu não contar.

"Nossa Senhora é mãe e sabe como nosso coração fica apertado quando essas coisas acontecem. Meu filho e minha mãe tiveram sintomas e eu fiquei muito preocupada porque conhecemos pessoas que morreram dessa doença. Eles se recuperaram e vim agradecer. Fiz um pedido também, mas prefiro não contar até ele ser atendido", disse.

Quem não conseguiu um lugar para sentar acompanhou a celebração em pé, nos corredores, e com terço nas mãos. O coral também se destacou. Com representantes em cada uma das sacadas do templo, os cantos encheram o interior da igreja e provocou aplausos.

Policiais militares e guardas municipais ajudaram a ordenar a festa.

Haverá outras massas ao longo do dia: às 12h, 14h e 17h (esta é a Missa da Amizade, por todos os fiéis que colaboram para a realização da festa).