Multimilionária, Leticia Bufoni acumula carrões e mansões com pistas de skate

Leticia Bufoni é, talvez, o maior nome no skate street feminino atualmente. O posto rendeu a ela, além da fama, um patrimônio estimado em R$ 20 milhões. Morando em Los Angeles desde os 14 anos, a brasileira possui uma mansão na Califórnia e outra no Brasil. Ambas com pista de skate no quintal, onde a moça treina.

O imóvel nos EUA demorou a ser encontrado. Leticia precisava de uma área extensa para construir as rampas, corrimão, escadas, piscina e academia. A pista foi projetada em 2017 e com a pandemia em 2020 foi o que salvou os treinos, já que ela não podia sair de casa.

Foto: Reprodução

A outra pista fica no quintal da residência no Jardim Pernambuco, no Guarujá, onde é vizinha de Neymar, seu amigo. Por lá as rampas são menores, mas também fazem parte da área de lazer com piscina e churraqueira, espaços be aproveitados por Leticia, família e amigos quando ela está no Brasil.

Além das pistas, as mansões também são cheias de possantes nas garagens. A loira tem um Audi R8 conversível, avaliado em torno de R$ 700 mil, e uma Harley-Davidson Sportster Iron 883, de cerca de R$ 50 mil, entre outros carrões.