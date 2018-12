Multishow e BIS transmitem Festival de Verão ao vivo

Para encerrar o ano com muita música boa, o Multishow e o BIS exibem o Festival de Verão 2018 ao vivo, nos dias 8 e 9 de dezembro. Diretamente de Salvador, o telespectador poderá conferir os shows de Alok, Alpha Blondy, Anitta, Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Nação Zumbi, Natiruts e Wesley Safadão.

As transmissões ao vivo também estarão disponíveis no Multishow Play (www.multishowplay.com.br) e no BIS Play (www.bisplay.com.br), com acesso pelo celular (iOS e Android), tablet e computador.

Em 2018, o Multishow levou para a sua audiência transmissões de grandes shows e festivais, como Lollapalooza, Planeta Atlântida, os shows de Anitta e Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa, Coca-Cola Fan Feat, Skuta Festival, Villa Mix Goiânia, entre outros.

FESTIVAL DE VERÃO (AO VIVO)*

- BIS (TV) E BIS PLAY

Sábado, dia 08 de dezembro, a partir das 17h15

17h15 – Anitta

19h00 – Natiruts

20h45 – Nação Zumbi

22h15 – Alpha Blondy

- MULTISHOW (TV) E MULTISHOW PLAY

Domingo, dia 09 de dezembro, a partir das 17h30

17h30 – Wesley Safadão

19h15 – Jorge & Mateus

21h00 – Alok

22h45 – Ivete Sangalo



* Grade sujeita a alteração.

Acompanhe todas as notícias do Festival de Verão 2018