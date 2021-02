Mumuzinho lança mais um álbum cheio de alegria e romantismo

Você pode até não curtir o sambinha de Mumuzinho, mas com uma coisa há de concordar: o cara tem uma alegria contagiante, uma simpatia que poucos artistas brasileiros têm. E essa alegria se junta novamente à levada romântica característica do cantor, presente em seu novo álbum, Playlist, que chega hoje às plataformas de música.

A canção que dá nome ao álbum já era conhecida e o clipe chama a atenção pela performance hilária do cantor, que interpreta diversos papéis, no estilo do ídolo dele, o ator americano Eddie Murphy, conhecido por ter encarnado diversos personagens em um mesmo filme.

“Este álbum unifica meu processo de carreira, por juntar o que aquilo que a galera curte em meu trabalho. Fala de amor, de alegria... e consegui juntar isso trazendo minha irreverência. Quem ama samba e pagode vai ouvir muito esse disco. É comercial e tem refrões muito fortes!”, diz o cantor, que conversou ontem com jornalistas virtualmente.

O cantor no The Voice + (foto: Globo/divulgação)

Dois velhos conhecidos do cantor foram convocados para produzir o álbum: Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, e Leandro Gomes, o Lelê, que foi percussionista do grupo. O trio já havia atuado junto nos quatro primeiros trabalhos do cantor: Dom de Sonhar (2012), Mumuzinho Ao Vivo (2013), Fala Meu Nome Aí (2015) e A Voz do Samba (2018).

“Todo mundo estava me cobrando um álbum romântico, depois de muito tempo gravando canções como Fulminante, Fala e Te Amo. Começamos a pensar e chamei os produtores Bruno e Lelê para fazer esse trabalho. Esta parceria é importante porque eles fazem parte da minha carreira, estão comigo desde o início e voltam agora para que a gente possa ter resultados como os dos primeiros trabalhos”, comemora.

Bruno Cardoso, junto com sua banda, participa também cantando, na faixa Um Cara Apaixonado, que terá o clipe lançado hoje no canal de Mumuzinho no YouTube, às 11h. “Eu já tinha uma identificação com o Sorriso Maroto, gosto muito, são meus amigos. Estamos juntos sempre, mas nunca tínhamos registrado esse momento. Os meus fãs e os fãs deles nos cobravam muito essa participação”.

O repertório, segundo Mumuzinho, vai trazer alguma alegria para seus ouvintes neste período de pandemia. Logo no início da quarentena, o cantor fez um show improvisado na varanda de casa, que teve ótima repercussão entre os vizinhos, segundo ele. “Esse é um disco pras pessoas curtirem em casa, como aquele pagode que fiz”, diz, bem-humorado.

Televisão

Mumuzinho agora tem dividido a carreira de cantor com a função de técnico do The Voice +, que reúne concorrentes acima de 60 anos de idade. Claudia Leitte, Ludmila e Daniel são os outros técnicos. Mumuzinho não esconde o entusiasmo com o programa: “Minha participação no The Voice + é uma pedra preciosa que ganhei da Globo. Choro em todas as gravações, lembro de meus avós, é uma coisa absurda...”

Recentemente, os técnicos foram criticados porque não reconheceram a cantora, que fez sucesso nos anos 1960. Mumuzinho comenta as críticas com sua peculiar serenidade: “Estamos ali para aprender com os participantes. São pessoas humildes que estão ali botando a cara com muita generosidade. Essa crítica é desnecessária porque trocamos muita informação. Teve uma senhora de 83 anos que escolheu a Ludmila como técnica porque queria curtir a onda dela, dançar com ela. Não sou obrigado a saber que uma cantora teve anos de carreira. Estou ali para incentivar as pessoas a sonhar”.

A desenvoltura e o carisma de Mumuzinho frente às câmeras podem ser explicados: antes de cantar profissionalmente, ele foi ator e fez participações em filmes como Xuxa Popstar (2000), Cidade de Deus (2002), Cidade dos Homens (2007) e Tropa de Elite (2007).