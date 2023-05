Mundial de Boxe: baiano Wanderley Pereira ganha e garante medalha

Wanderley Pereira conquistou sua primeira medalha em um Mundial de Boxe. Nesta quarta-feira (10), o baiano derrotou o australiano Callum Peters, pela categoria de até 75kg, e se classificou à semifinal. Como não há disputa pelo bronze, ele já assegurou seu lugar no pódio.

Quem também avançou no torneio, disputado em Tashkent, no Uzbequistão, foi o carioca Wanderson de Oliveira (71kg). Já Keno Marley Machado (92kg) caiu nas quartas.

A luta de Wanderley contra Callum Peters foi dura. O brasileiro levou a melhor no primeiro round na visão de três dos cinco juízes, mas perdeu o segundo, também por 3:2. Com isso, o duelo ficou aberto para o round final. Mas Holyfield, como é conhecido, encaixou mais golpes e, após revisão do júri técnico, saiu com a vitória.

Aos 22 anos, Wanderley Pereira participa de sua segunda edição de um Mundial. A próxima missão, valendo um lugar na final, será contra o uzbeque Alokhon Abdullaev. O combate está marcado para a próxima sexta-feira (12), em horário ainda indefinido.

Wanderson de Oliveira, por sua vez, se classificou às semis com direito a virada sobre o georgiano Eskerkhan Madiev. O carioca de 26 anos saiu derrotado no primeiro round na visão de quatro árbitros, mas reagiu e ganhou os dois rounds finais. O adversário ainda foi punido pela arbitragem e, assim, o brasileiro assegurou a vitória por decisão unânime.

Com a classificação, Shuga conquistou sua primeira medalha no Mundial, depois de bater na trave nas duas últimas edições. O próximo adversário será o uzbeque Saidjamshid Jafarov, também na sexta-feira (12).

Já Keno Marley Machado foi eliminado nas quartas de final. Dono de uma prata, conquistada em 2021, o baiano perdeu para o russo Muslim Gadzhimagomedov por decisão dividida. A luta foi equilibrada, mas os juízes deram vitória por 4:1 para o oponente nos dois primeiros rounds. Keno levou a melhor no terceiro, mas não conseguiu a virada.