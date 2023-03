Mundial de boxe: Bia Ferreira ganha, garante pódio e bate recorde

Beatriz Ferreira se tornou a maior medalhista brasileira em Campeonatos Mundiais de boxe. A baiana venceu mais uma luta na competição, realizada em Nova Déli, na Índia, e avançou às semifinais. Como não há disputa pelo bronze, Bia já assegurou sua presença no pódio, e quebrou o recorde nacional.

A brasileira já tem um ouro, conquistado em 2019, e uma prata, no ano passado. Ao garantir sua terceira medalha no torneio, ela ultrapassou Robson Conceição (prata em 2013 e bronze em 2015) e Everton Lopes (ouro em 2011 e bronze em 2013), considerando ambos os naipes. Entre as mulheres, Beatriz já era dona da melhor marca. A boxeadora ainda pode ser a primeira brasileira a chegar em três finais de Mundial.

O recorde veio com a vitória sobre a japonesa Ayaka Taguchi, nesta quarta-feira (22), pela categoria de até 60kg. Assim como aconteceu na estreia, Bia impôs sua superioridade desde o início, e ganhou por decisão unânime. A próxima missão, valendo mais uma decisão, será contra a sul-coreana Oh Yeonji, nesta quinta-feira (23).

Quem também avançou foi Barbara Santos (70kg), que passou pela cazaque Madina Nurshayeva. A luta foi apertada, com vitória por decisão dividida. Nurshayeva levou o primeiro round na visão de quatro árbitros, mas a brasileira ganhou o segundo para três juízes. A decisão ficou aberta para a última parcial, e Barbara impôs ritmo intenso para sair com a classificação. Na semi, enfrentará a australiana Kaye Frances.

Outras duas brasileiras entraram em ação nesta quarta-feira, mas foram derrotadas. Jucielen Romeu (57kg) perdeu para a italiana Irma Testa, líder do ranking mundial, por decisão unânime. Com isso, a paulista repetiu as campanhas que fez nos Mundiais de 2018 e 2022. Já Beatriz Soares (66kg) enfrentou a tailandesa Janjaem Suwannapheng, mas perdeu por decisão dividida.

Esta é a segunda vez que o Brasil subirá ao pódio duas vezes em uma mesma edição do Mundial de boxe feminino. No ano passado, o país levou uma medalha de prata, com Bia Ferreira, e um bronze, com Caroline Almeida. As semifinais de todas as categorias vão ocorrer nesta quinta-feira (23). Os horários ainda não definidos.

Beatriz Ferreira x Oh Yeonji (KOR) – 60kg

Barbara Santos x Kaye Frances (AUS) – 70kg