Mundial de Clubes da Fifa começa hoje, com duelo pouco badalado

Enquanto boa parte dos amantes do futebol está com os olhos voltados para o possível confronto entre Real Madrid (campeão europeu) e River Plate (campeão sul-americano), o Mundial de Clubes começa nesta quarta (12) com um duelo nada badalado.



Na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, os donos da casa abrem o torneio às 12h30 (horário da Bahia), contra o Wellington, representante da Oceania. O vencedor do confronto vai enfrentar nas quartas de final o Espérance, da Tunísia, atual campeão africano.



Também nas quartas de final já estão o japonês Kashima Antlers, campeão da Ásia, e o mexicano Chivas Guadalajara, representante da Concacaf. Os dois se enfrentam no sábado (15), às 10h, também na cidade de Al Ain.



Os dois principais candidatos a fazer a final, River Plate e Real Madrid assistem às primeiras fases do Mundial de camarote e só estreiam na competição na semifinal. A decisão será no dia 22, em Abu Dhabi



Atual bicampeão do torneio, o Real Madrid é o maior vencedor de Mundiais, com seis taças - levando em consideração as disputas desde 1960. A partir de 2000, quando a Fifa passou a organizar a competição, os merengues conquistaram três canecos, empatados com o Barcelona. O Real estreia dia 19, contra o vencedor da partida entre Chivas e Kashima Antlers.



Na esperança de acabar com a hegemonia espanhola, o River Plate tem um título conquistado em 1986 e tenta o primeiro troféu argentino no atual formato. Em 2015, já sob o comando de Gallardo, os Millonarios caíram para o Barcelona, na decisão. Dessa vez, estreia no dia 18 contra Esperánce, Al-Ain ou Wellington.



Brasil presente

Apesar da ausência de clubes brasileiros, o Brasil será representado na competição por sete atletas espalhados entre os sete participantes. Kashima Antlers e Real Madrid contam com três jogadores no elenco, cada. O outro é Caio, do Al Ain.

O trio do Real Madrid é formado por Marcelo, Casemiro e Vinícius Júnior. Pelo Kashima estão o meia Serginho, que passou pelo Vitória em 2016, o também meia Leandro e o volante Léo Silva.