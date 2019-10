Mundial de Clubes: mais de 24 mil ingressos foram vendidos em 24h

Os representantes da América do Sul e Ásia ainda nem foram definidos e o Mundial de Clubes de 2019 já está sendo um sucesso nas vendas de ingresso. Segundo a Fifa, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (23), foram compradas mais de 24 mil entradas para o torneio em 24 horas.

Do total de tickets comercializados durante este período - exatamente, 24.211 -, 60% foram adquiridos pelo Catar, que é a sede da competição e tem o Al Sadd como representante confirmado. Residentes do Reino Unido - de onde vem outro time garantido, o Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões -, compraram 16% dos ingressos neste primeiro dia de vendas.

O jogo mais procurado pelos torcedores é, naturalmente, a final do torneio, que acontecerá dia 21 de dezembro - já foram compradas 10.085 entradas. Fãs do Liverpool também já esgotaram a cota de pré-venda para a semifinal, que terá o clube inglês contra um adversário ainda a ser definido.

Por enquanto, os tickets são comercializados apenas para detentores de cartões de crédito com a bandeira de um dos patrocinadores do Mundial, a Visa. Essa pré-venda seguirá até o dia 31 de outubro. Os ingressos estão divididos em três categorias, com preços que vão de 28 reais até 440 reais (ingresso mais caro para a final).