Mundo Jurássico: exposição de dinossauros é inaugurada em shopping de Salvador

Doze réplicas de dinossauros de até 6m de altura e 13m de comprimento estão em exibição na exposição Jardim Jurássico, no no Salvador Norte Shopping. A mostra, inaugurada nesta sexta-feira (7), é opção de lazer e entretenimento para toda a família e permite conhecer de perto algumas das espécies de dinossauros que habitaram a Terra.

As réplicas, em tamanho real, com sons e movimentos, estão na Praça de Eventos (piso L1) e distribuídos em outros espaços do shopping. A visitação é gratuita e no horário de funcionamento do centro de compras: segunda a sábado, das 9h às 22h e domingo das 12h às 21h.

Na exposição, um dos destaques é o Tiranossauro Rex, que está na área externa do shopping. O “lagarto tirano rei” foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje, chegando a pesar 900 quilos e é uma das espécies mais conhecidas do público por ter sido estrela de produções cinematográficas icônicas, como a saga Jurassic Park (1993). Ele vivia na América do Norte e tinha a mordida mais poderosa dentre os dinossauros. Uma curiosidade é que as fêmeas costumavam ser maiores que os machos. Dentre os que habitaram a América do Sul, estão na exposição, o Carnotauro e o Amargasauro, além do Tricerátopo, Ouranossauro, Espinossauro e Estegossauro, entre outros.

Além da cenografia, a exposição apresenta informações sobre a história dos animais. Durante o passeio, crianças e adultos têm a oportunidade de conhecer a classificação de cada um, os fósseis e muitas outras curiosidades.

Fabricação

As esculturas são feitas de esqueleto de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos e preenchimento corporal com espuma de alta densidade manualmente esculpida e com aplicação de tripla camada de borracha de silicone. As peças são pintadas com tinta à prova d'água para instalações indoor e outdoor.

O processo de fabricação das réplicas foi desenvolvido por um grupo de engenheiros e está sempre em contínua revisão para incorporar os avanços tecnológicos que surgem a todo o momento. Os teores científico e educativo ficaram a cargo de um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).

Serviço:

O quê? Jardim Jurássico - Exposição com 12 réplicas animatrônicas de dinossauros, em tamanho real, com sons e movimentos.

Quando? 07/01 a 13/02. De segunda a sábado, das 09h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

Onde? Praça de Eventos (L1) e outras áreas do shopping.

Acesso? Gratuito.

Mais informações| www.salvadornorteshopping.com.br | @salvadornorteshopping