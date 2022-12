Mundo se despede de Pelé: clubes e atletas lamentam morte do Rei

O mundo lamenta a morte de Pelé. Aos 82 anos, o maior jogador de futebol de todos os tempos faleceu nesta quinta-feira (29) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No mundo do futebol, clubes e jogadores se pronunciaram sobre a morte do ex-jogador. Vice-campeão da Copa do Mundo e fã declarado de Pelé, o francês Kylian Mbappé se pronunciou após a morte do brasileiro e, mais uma vez, destacou o legado do Rei do Futebol.

"O rei do futebol nos deixou, mas o seu legado jamais será esquecido. Descanse em paz rei!", escreveu.

O jogador português Cristiano Ronaldo também escreve um texto em homenagem a Pelé e publicou em suas redes sociais. "Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", escreveu Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi também utilizou as redes para se despedir do craque brasileiro. Atual campeão do mundo, o argentino escreveu: "Descansa em paz, Pelé", e publicou fotos ao lado do Rei do Futebol durante uma premiação da Bola de Ouro.

No Brasil, o ex-jogador Adriano Imperador chamou Pelé de "mestre" e lamentou sua morte. "Nosso mestre, nosso exemplo! Você jamais será esquecido. Que papai do céu te receba, Rei", diz a legenda.

Já o tetracampeão da Copa com a Seleção Brasileira Romário também postou nas redes sociais uma despedida para o Rei Pelé. No texto, ressaltou o tamanho do eterno camisa 10 do Brasil para o mundo do futebol: "Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz".

Clubes também lamentam a partida de Pelé

Nas redes sociais, o Esporte Clube Bahia publicou uma foto de Pelé vestindo a camisa azul, vermelha e branca e com uma coroa de rei. A foto foi tirada em um ensaio que o ex-jogador fez para a revista Placar com camisas de times campeões brasileiros e a imagem está exposta no Museu do Clube na Fonte Nova.

Já o Esporte Clube Vitória também se pronunciou nas redes e prestou condolências aos familiares e fãs do Rei do Futebol. "Eterno rei! Édson Arantes do Nascimento se foi, mas o Pelé continuará vivo eternamente. O Esporte Clube Vitória presta condolências aos familiares e fãs, e agradece imensamente pela sua trajetória indescritível na história do futebol mundial", escreveu o clube.

O Santos, único clube brasileiro que Pelé jogou, alterou suas fotos de perfil para uma coroa de rei, em alusão ao ex-jogador. Em uma legenda simples, o Peixe definiu Pelé: "Eterno".

Fora do Brasil, gigantes como o Real Madrid, Barcelona, Liverpool e Manchester City publicaram homenagens a Pelé. O Barça destacou que o brasileiro "tornou o futebol maior como nunca", enquanto o Real destacou que Pelé estará para sempre na memória dos amantes de futebol.

"Pelé ficará para sempre na memória de todos aqueles que amam este esporte e seu legado o torna uma das grandes lendas do futebol mundial de todos os tempos", diz o comunicado oficial do clube.