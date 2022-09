Municípios baianos proíbem venda de bebidas alcoólicas no domingo (2)

Em decorrência do primeiro turno das Eleições, cinco municípios terão a venda de bebidas alcoólicas proibida neste domingo (2), das 0h às 18h. A medida é valida para as cidades de Barrocas, Biritinga, Serrinha, Araci e Teofilândia.



De acordo com a Justiça Eleitoral, a decisão levou em consideração o histórico de problemas de violência e perturbação da população causadas por brigas partidárias das localidades. A medida tem como objetivo contribuir para que a votação nestes locais aconteça de maneira segura, sem confusões.

