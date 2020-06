Munik Lemos, modelo baiana que vendia peixe, está em clipe de Anitta

Espevitada. Essa talvez seja mesmo uma boa definição para a modelo baiana Munik Lemos, segundo seu agente, Vivaldo Scouting. A excitação ao conversar com o CORREIO por telefone denuncia que se trata de uma típica adolescente de 16 anos, inquieta e encantada com o universo da moda.

O deslumbramento é compreensível, afinal, há apenas dois anos, a menina de 1,77 m e 50 kg, moradora de Mirante de Periperi, caminhava debaixo de um sol escaldante, na Praia da Ribeira, tentando vender de mesa em mesa um prato de peixe frito que lhe rendia apenas dois reais. Agora, ela integra a equipe de uma grande agência e já participou de um clipe gravado em Salvador da maior estrela pop do país, Anitta.

Com o figurino da gravação do clipe de Anitta (Vivaldo Scouting/Divulgação)

Vivaldo a descobriu quando ela tinha 13 anos, em novembro de 2017, no Afro Fashion Day, evento criado pelo CORREIO para celebrar o mês da Consciência Negra e dar visibilidade a modelos negros. Pela primeira vez na vida, ela subia numa passarela. Mas sua desenvoltura chamou logo a atenção do agente, outro talento precoce, que aos 17 já agenciava algumas modelos. “Tinha muitas modelos, mas aquele jeito espevitado dela me mostrou que ela tinha um 'trrrrrrrá'”, garante Vivaldo, que usa o termo para definir o talento de suas descobertas.

Agora, três anos depois, Munik integra o catálogo da Way Model, agência paulista que tem a supermodelo Alessandra Ambrósio como um de seus maiores talentos. Em agosto do ano passado, a adolescente passou 15 dias em São Paulo para acertar sua mudança para a cidade. Retornou para Salvador e preparou as malas para se instalar na capital paulista. Mas, com o isolamento social, ela teve que adiar a mudança e continua por aqui até o fim da quarentena.

Anitta

Em solo baiano, continua na ativa: no ano passado, desfilou no Afro Fashion Day pela terceira vez seguida e, em fevereiro deste ano, participou, no Pelourinho, da gravação de um clipe de Anitta que ainda será lançado, da música Me Gusta. “O clipe destaca a diversidade e tem nele um desfile de moda com várias mulheres de diversas etnias. Munik é uma mulher negra retinta, de cabelo negro, vem de um bairro periférico... No clipe, ela traz essa representatividade de mulheres como ela”, revela Vivaldo.

O agente e a modelo se conheceram em 2017 e ficaram amigos. Se falavam por Whatsapp e Vivaldo, que morava em São Paulo, vinha à Bahia de vez em quando. Numa dessas vindas, surpreendeu-se quando, numa praia, encontrou Monique casualmente, enquanto ela vendia peixe frito. Foi a partir dali que selaram a parceria profissional. A menina, ainda aos 13, saía de sua casa às 7h, em Mirante de Periperi, aos domingos, e ia atrás de uma carona que a levasse à Praia da Ribeira. Tinha que chegar às 9h e ficava até as 18h. Trabalhava com uma baiana e ficava com R$ 2 de cada prato que vendia por R$ 10.

Vendendo peixe na Ribeira, em 2018 (foto: Vivaldo Scouting/divulgação)

Num dia bom, juntava R$ 40. Com sorte, recebia alguma gorjeta. Mas várias vezes não conseguia mais que

R$ 10. “Pensei muito em desistir, mas precisava ajudar em casa. Sabe o que é você pegar seis bandejas quentes, olhar praquele sol, e queimar seu pé na areia, porque a sandália não dá conta, moço?!”, pergunta ao repórter.

Mas uma parte do que ganhava, ela juntava para realizar um sonho: comprar um 'salto' para desfilar e, assim, não ter mais que pedir emprestado às amigas. Levou dois anos para juntar R$ 300. Para montar seu primeiro figurino como modelo, adquirido num brechó, ganhou do pai, que é segurança, metade do salário dele: R$ 500. A mãe, desempregada, não pôde dar dinheiro, mas deu um apoio fundamental.

Agora, Munik não vê a hora de morar em São Paulo. Mas ela quer ir muito mais longe: “Tô me acabando na aula de inglês, porque meu sonho é ser modelo internacional. Quero morar em Nova York e viajar para Paris. Lá, vou tirar uma foto e postar no Instagram: ‘Mãe, estou do lado da Torre Eiffel’”. E quem há de duvidar?

Vivaldo Scouting, agente de Munik (foto: acervo pessoal)