Muniz Sodré ocupará lugar de Mãe Stella de Oxóssi na Academia de Letras da Bahia

O escritor, sociólogo e jornalista Muniz Sodré vai ocupar o lugar de Mãe Stella de Oxóssi na Academia de Letras da Bahia. A cerimônia de posse, aberta ao público, acontece nesta quinta-feira (31), às 20h, no Palacete Góes Calmon, sede da ALB, localizado na Av. Joana Angélica, em Nazaré.

Mãe Stella de Oxóssi, que morreu em dezembro de 2018, deixou vaga a Cadeira 33, que tem como patrono Castro Alves. Antes dela, quem ocupou a mesma cadeira foi o historiador Ubiratan Castro de Araújo (1948-2013).

"Para mim, é importante ocupar uma Cadeira já mantida pela ialorixá da comunidade litúrgica a que pertenço (o Ilê Axé Opô Afonjá), porque Mãe Stella de Oxóssi foi um ponto alto e intelectualizado da governança espiritual. É preciso sempre reiterar que a experiência da cultura jeje-nagô-ketu reflete exemplarmente a ancestralidade e a visão-de-mundo características da civilização africana. Em torno da família-de-santo ou das comunidades litúrgicas de origem africana, conhecidas como candomblés, criou-se um modelo singular de organização social de frações amplas do povo nacional. Mas principalmente um locus antitético à violência da assimilação cultural por meio da monocultura européia", afirma o sociólogo, cuja obra é um importante referencial para os estudos sobre comunicação, cultura brasileira e a condição da população afrodescendente e suas formas de resistência cultural.

Muniz Sodré de Araújo Cabral nasceu em 12 de janeiro de 1942, na cidade de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. Passou sua infância no município de Feira de Santana. Iniciou sua vida profissional em Salvador como colaborador do Jornal da Bahia, exercendo também a função de tradutor, no Departamento de Turismo da Prefeitura. Colaborou para o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, revistas Visão e Traverses.



Histórico da Cadeira 33

Patrono: Antônio de Castro Alves (1847-1871)

Fundador: Francisco Xavier Ferreira Marques (1861-1942)

2º Titular: Heitor Praguer Fróes (1900-1987)

3º Titular: Waldemar Magalhães Mattos (1917-2003)

4º Titular: Ubiratan Castro de Araújo (1948-2013)

5ª Titular: Mãe Stella de Oxóssi - Posse em: 12.09.2013

Eleito: Muniz Sodré - Data da Posse no dia 31.10.2019

SERVIÇO:

O quê: Posse de Muniz Sodré ALB, na Cadeira 33 tendo como última ocupante a acadêmica Mãe Stella de Oxóssi

Quando: 31 de outubro (quinta), às 20h

Onde: Palacete Góes Calmon, Sede da Academia de Letras da Bahia. (Avenida Joana Angélica, 198 Nazaré)