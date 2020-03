Muquiranas não vão desfilar no circuito Barra-Ondina em 2021

Com mais de 50 anos de história, o tradicional bloco carnavalesco As Muquiranas anunciou que não vai mais desfilar no circuito Barra-Ondina no Carnaval de 2021. Os três dias de desfile serão apenas no circuito Campo Grande.

Segundo divulgado nas redes sociais do bloco, a decisão foi tomada “atendendo a pedidos de mais de 90% dos foliões”. Em 2020, As Muquiranas saíram no Barra-Ondina apenas na terça-feira de Carnaval.

Neste ano, a quantidade de pessoas nesse circuito foi um fator de preocupação para o poder público, que registrou 6,9 milhões de pessoas nos dias oficiais da folia, enquanto o Campo Grande teve metade disso.

Tema

O bloco também divulgou o seu tema para o Carnaval de 2021: “As Muquiranas no Mundo Fashion”. Os foliões vão se vestir de Barbie. A fantasia ainda não foi divulgada e as vendas devem se iniciar em abril.

Confira o comunicado oficial do grupo:

“No Carnaval 2021, o bloco vai desfilar com o tema “As Muquiranas no Mundo Fashion”. A ideia principal é levar para a avenida o glamour e sofisticação presente no mundo da boneca Barbie – brinquedo atemporal desenvolvido em 1959 por uma empreendedora feminista, a americana Ruth Handler, que de forma ousada e inovadora, criou uma boneca jovem, solteira, sem filhos e independente – características que não se assemelhavam à imagem feminina da época.

Em um misto de roupas sofisticadas, delicadeza e moda feminina, o bloco vai explorar o lado fashion da boneca, se inspirando no cabelo, maquiagem e acessórios que vislumbram crianças ao redor do mundo inteiro desde o seu lançamento, em 1959. Pelo sétimo ano consecutivo, o traje será assinado pelo estilista Fabio Sande.

Como é de tradição, o bloco vai desfilar no sábado, segunda e terça-feira de Carnaval. As vendas das fantasias serão abertas em breve”.