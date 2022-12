Murilo Benício assume relacionamento com Cecília Malan: 'Estamos namorando'

Depois de meses de rumores, Murilo Benício assumiu o relacionamento com a correspondente internacional da Globo Cecília Malan.

"Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo", disse o artista, durante a gravação do "Melhores do Ano", nos Estúdios Globo, no Rio.

O namoro funciona à distância, já que Moro mora no Rio de Janeiro e Cecília em Londres, na Inglaterra, com a filha Olímpia, de três anos. A menina filha do francês Pierre Antoine, com quem Cecília foi casada de 2013 a 2020.

Os rumores sobre o relacionamento surgiu surgiram em abril, quando a jornalista postou uma foto nas redes sociais e legendou somente com: "Pelos olhos dele".

Em julho, foi Luciano Huck quem quase entregou a relação dos dois quando o ator foi jurado do "Dança dos Famosos". O apresentador revelou que Murilo "namora em Londres" e o ator apenas sorriu.

Em setembro foi a vez de Cecília publicar uma foto de Murilo, ao lado do pai dela, Pedro Malan, e do irmão, que também se chama Pedro.

"Enquanto isso, no Rio… Quase pulei no avião para participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. I love you!", escreveu a jornalista.

Murilo já se relacionou com algumas famosas, como as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli, respectivamente, mães de Antônio e Pietro, filhos dele.

O último relacionamento do ator foi com Manuela Dias, autora da novela "Amor de Mãe", que durou até 2020.