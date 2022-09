Murilo Benício se emociona com declaração de Isabel Teixeira no Mais Você

Murilo Benício chorou no Mais Você desta terça-feira (13) ao receber uma declaração de amor de Isabel Teixeira. A intérprete de Maria (ex-Bruaca) em Pantanal prestou homenagem ao colega, que vive o vilão Tenório na novela das nove da Globo.

Em vídeo gravado para o programa, Isabel mostrou uma cena com Benício em que “riu de verdade” do colega. “Isso aqui era o meu estado de espírito todas os dias que eu gravava com ele. Era assim que eu me sentia, rindo como uma criança”, disse a atriz.

Em seguida, ela agradeceu Murilo pela amizade e pelo companheirismo em cena. “Prometi que eu não ia chorar e eu não vou”, avisou. “Eu aprendi muito com você. Quero aprender muito mais. Me chama para fazer seus filmes! Te amo, Murilo, beijos!”, concluiu Isabel Teixeira.

Sem palavras, o ator tirou os óculos e secou as lágrimas após ouvir a linda declaração de amor da colega. “Até eu chorei aqui!”, brincou Ana Maria.

Veja o vídeo: