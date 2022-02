Murilo Ribeiro homenageia a arte e a humanidade em mostra

Já faz um tempinho desde a última vez que o artista plástico Murilo Ribeiro fez sua última exposição. O ano era 2008 e o atual diretor do Palacete das Artes colocou uma série de quadros expostas num equipamento que nem existe mais, a antiga Caixa Cultural, na rua Carlos Gomes. A vida corrida e o mercado internacional o impediram de fazer compor quadros para outra mostra. A pandemia, porém, mudou essa realidade e ele chega, a partir de hoje, ao Museu de Arte da Bahia (MAB), na Vitória, com a exposição Um Contador de Histórias - Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás.

Um dos artistas plásticos mais importantes do estado, Murilo chega aos 67 com o mesmo gosto por histórias que tinha o menino de 13 anos que vendeu o seu primeiro quadro. A mostra é composta por 60 quadros em óleo sobre tela, que retratam o atual período de suas composições, o que inclui suas histórias, vivências, homenagens e inspirações de pintores, da arte, e da humanidade.

“Apesar de pintar quase todo dia, não exponho desde 2008. Com os dois anos de pandemia fiz cerca de 100 trabalhos, me concentrei nisso com afinco e contei um pouco dessa experiência. [A exposição] é o resultado de dois anos de trabalho concentrado de um contador de história”, diz Murilo.

Ser um contador de histórias, como ressalta, é motivo de orgulho para ele, que sempre coloca o ser humano e suas relações como protagonistas em suas obras.

Para essa exposição, ele apostou no que gosta: pintar desde o poético até o absurdo que surge em sua mente durante o processo criativo: desde Alladin ajudando refugiados a subirem num voo em Cabul até uma outra obra com Os Fantasmas do Museu Nacional abandonando o prédio durante o incêndio que o consumiu em 2018.

Mas, o importante é sempre ter história para contar e gente para ser retratada. Mesmo que sejam fantasmas.

“Eu não sei pintar outra coisa. Pinto uma paisagem no fundo, mas o centro da pintura é sempre a figura humana e uma situação, a ação que faz, a relação entre elas. Eu tenho fascínio pela figura humana desde que comecei a pintar”, explica.

Murilo conta que quer levar ao público uma espécie de solenidade, como se a exposição fosse algo quase teatral, como numa ópera.

“Quero dar à cena imaginada uma ideia que fuja do ordinário, da banalização da imagem. Minhas pinturas não são ilustrações, as imagens são as próprias histórias que quero contar. Espero que o público sinta a emoção cabível em cada tela. Nestes tempos de pandemia, que enfrentamos tantas questões, a proposta é que paremos um pouco para festejar a arte e a vida”, pondera Murilo.

Diretora do MAB, Ana Liberato diz que é uma honra receber a exposição do artista e contador de histórias: “grande artista alagoano, que escolheu a Bahia como residência. Na Escola de Belas Artes, desenvolveu sua sensibilidade artística e as técnicas necessárias para produzir seus trabalhos. Hoje, é considerado um artista consagrado com suas obras ímpares que retratam experiências vividas”, afirma.

A mostra de Murilo Ribeiro ficará aberta aos visitantes até o dia 17 de abril, funcionando de terça a sexta, das 13h às 18h e aos sábados, das 13h às 17h.