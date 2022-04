Muro desaba no bairro do Pero Vaz; Codesal registra 100 solicitações de emergência

Um muro de contenção desabou após um deslizamento de terra no bairro do Pero Vaz, na manhã desta segunda-feira (18). o desabamento aconteceu na Travessa Nossa Senhora das Graças. Até as 10h40 desta segunda, a Codesal registrou 100 solicitações de emergência.

Segundo informações da Defesa Civil, uma equipe já esteve no local do desabamento em Pero Vaz e fez uma vistoria. Foram acionadas a Limpurb, para a retirada de entulho, além da Coelba e a Sedur. Não há informações sobre feridos.

Sirenes

Com o acumulado de chuvas das últimas horas, duas comunidades de Salvador tiveram as sirenes de emergência acionadas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), na manhã desta segunda-feira (18): Voluntários da Pátria, no Lobato, e Vila Picasso, em Capelinha de São Caetano.

As localidades apresentaram acumulado de chuva de 150 mm durante as últimas 72h, chegando ao nível de alerta máximo, e a previsão atual é de chuva forte na cidade, o que resultou no acionamento do sistema. A Defesa Civil também mudou o status de monitoramento para o nível de alerta máximo, devido à previsão da continuidade de chuvas fortes em Salvador.