Muros do CT do Bahia amanhecem pichados: "Queremos jogadores"

Os protestos da torcida do Bahia por conta dos resultados ruins na Copa do Nordeste não ficaram restritos ao aeroporto. Nesta sexta-feira (23), os muros e ruas do CT Evaristo de Macedo amanheceram pichados.

Mais uma vez os alvos dos protestos foram o diretor de futebol, Carlos Santoro, e os jogadores Daniel e Jacaré. Os autores das pichações criticaram o gestor e cobraram por contratações.

Rua que dá acesso ao CT do Bahia amanheceu com pichações (Foto: Reprodução)

Na quinta-feira, a delegação do Bahia foi recepcionada por torcedores durante o desembarque no aeroporto. O elenco ouviu gritos de "time sem vergonha" e foram cobrados após a goleada por 6x0 sofrida para o Sport, na Ilha do Retiro.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um torcedor aparece cobrando reforços de Cadu Santoro. No momento, o diretor de futebol estava acompanhado do técnico Renato Paiva e outros membros do clube. Policiais Militares acompanharam a movimentação.

"Queremos jogadores, não promessas"



"Jacaré e Daniel cachaceiros"



"Santoro incompetente"



Muros e asfalto do CT Evaristo de Macedo foram pichados, mas já apagados. pic.twitter.com/3JtDirQrUx — Antônio Neto (@netosouzaecb) February 24, 2023

O Bahia não vive uma boa fase na Copa do Nordeste. O tricolor venceu apenas um dos cinco jogos que fez e é o lanterna do grupo B. O próximo desafio na competição será contra o Vitória, no dia 5 de março, na Fonte Nova.

Antes, o tricolor encara o Itabuna neste domingo (26), pelo Baianão - o clube usará a equipe sub-20. Na quarta-feira (1º), o adversário será o Jacuipense, em Pituaçu, pela Copa do Brasil.