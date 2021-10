Murray tem aliança furtada ao tentar se livrar de chulé; entenda

Imagine perder uma aliança por causa de um chulé. Uma história quase inacreditável, certo? Mas foi o que aconteceu com o tenista Andy Murray. Em um relato no Instagram, o ex-número 1 do mundo contou que teve seu anel de casamento roubado após botar seu par de tênis para ventilar.

Antes de entender essa confusão, é preciso saber que o britânico tem o costume de jogar com a joia presa a um de seus cadarços. Assim, repetiu a mania durante um treino na última quarta-feira (6), antes de sua estreia no torneio Indian Wells, na Califórnia. Só que, ao chegar no hotel, esqueceu de retirar a aliança do calçado.

"Depois do jantar em Indian Wells, voltei para o carro, para retornar para o hotel, e o cheiro não estava bom. Eu tinha deixado meus tênis lá... Com a temperatura entre 38-39 graus, os sapatos estavam úmidos, suados e fedorentos", diz Murray, que é casado com Kim Sears desde 2015.

"Quando voltei para o hotel, decidi que os sapatos precisavam de um pouco de ar, precisava secá-los um pouco. Só que eu não tenho varanda no meu quarto e não queria deixar meu quarto fedido. Aí pensei em deixar os tênis embaixo do carro. Quando voltei para o carro pela manha, os tênis tinham sumido", continua.

Até então, Murray só havia percebido o sumiço do calçado. Então, foi em uma loja de artigos esportivos local e comprou outro sapato. Apesar de ser diferente do que ele normalmente usa, o problema estava resolvido, ainda que não de forma ideal. Até que um membro da equipe do britânico alertou para a joia.

"Eu estava me preparando para o treino quando meu fisioterapeuta me perguntou 'onde está sua aliança de casamento?' E eu disse 'oh não' ... Eu basicamente amarro minha aliança de casamento aos meus tênis enquanto jogo, porque não posso jogar com ela na mão", explicou.