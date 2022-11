Murro na Costela: hit de A Travestis ganha remix e clipe ofical; assista

Com uma pegada bregafunk, a banda A Travestis lança, nesta sexta-feira (04), às 12h, a versão remix do hit “Murro na Costela”. Sob o comando da cantora e compositora Tertuliana Lustosa, o single chega às plataformas digitais com uma nova roupagem acústica que conta com clipe e coreografia oficial, além de feat com o recifense Marley No Beat.



O single “Murro na Costela” domina os paredões e festas LGBTQIA+ desde 2019, quando ganhou as redes pela primeira vez. Com mais de 1 milhão de visualizações, a música foi a primeira solo de uma mulher no pagode baiano a atingir essa marca na plataforma. No Youtube oficial da banda A Travestis são mais de 3 milhões de acessos e 41 mil curtidas.



A nova versão de “Murro na Costela” traz para Salvador o DJ e produtor musical Marley No Beat. O artista, considerado uma referência em bregafunk e bregatrap no Recife, participou da elaboração do remix do hit e divide as telas do clipe com Tertuliana.



Responsável pela direção e roteirização do clipe, Tertuliana conta que o principal objetivo do lançamento é romper barreiras e levar a música baiana para outras localidades. A cantora destaca que a cena musical do bregafunk, além de acolhedora, é uma grande impulsionadora.



“É uma nova roupagem para a música que conquistou o pagodão baiano, nós queremos fazer com que outros locais acessem e transformem em um novo hit. É uma forma de levar a Bahia para outros espaços. Os remixes geralmente impulsionam músicas que já são conhecidas, então como “Murro na Costela” nunca deixou de tocar aqui, agora eu quero dar um novo gás”, destaca.

Além do ritmo, considerado um dos preferidos dos baianos, “Murro na Costela'' também ficou marcada pelas coreografias. Tertuliana pontua que o passo principal da dança, ‘o murrinho’, aparece em clipes de cantoras como Gloria Groove e Pabllo Vittar, grandes ícones e referências pops da atualidade. A compositora destaca ainda que o hit fala sobre as vivências LGBTQIA+, concedendo protagonismo à mulher trans e travesti.



“A minha ideia é trazer as figuras da comunidade LGBTQIA+ para o protagonismo, quebrar os padrões que são sempre fortalecidos nas letras e nos clipes. Tanto no pagode, quanto no bregafunk, as musicas falam sobre mulheres e homens cis e héteros. Então “Murro na Costela dá uma nova configuração a esse cenário musical”, acrescenta Tertuliana.



Tertuliana aproveita o momento para relembrar sua trajetória como artista e de como o seu trabalho rompeu barreiras chegando aos mais diversos públicos.

“Essa é a música que eu considero a virada de chave da minha carreira. Foi meu primeiro lançamento e eu conquistei uma visibilidade muito grande. Tanto nas festas promovidas pela comunidade LGBTQIA+, quanto nas festas hétero, ‘Murro na Costela’ sempre foi sucesso. É a minha música mais ouvida”, destaca.



Para o clipe, Tertuliana escolheu o Santo Antônio Além do Carmo e também o Elevador Lacerda, pontos tradicionais e muito populares em Salvador. A cantora conta que o enredo do clipe mostra o casal fazendo um tour pela cidade, já que na produção o personagem vivido por Marley No Beat também é natural de Recife.



O clipe que ilustra a história contada em “Murro na Costela” tem a participação especial do cantor e apresentador Gominho, dos dançarinos Angel Costta, Eulipe, Lucas Viana e Queila Marcal. A produção audiovisual é assinada por Marcos Froes, a direção artística por Mandra De Lucas e a fotografia por Fabio Bahia.