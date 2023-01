Musa da Croácia diz que recebeu mensagens de jogadores da Copa

A modelo Ivana Knöll se tornou uma celebridade mundial durante a Copa do Catar, no fim do ano passado. Durante os jogos da sua Croácia, a influencer roubava a atenção nas arquibancadas dos estádios. Mas, ao que parece, não era só o público presente nos jogos que reparava na musa.

Em entrevista ao site americano Barstool Sports, Ivana disse ter recebido mensagens privadas de alguns jogadores que estavam competindo no Mundial. Mas, segundo a croata, a resposta não vinha até que os atletas fossem eliminados da competição.

"Me lembro que alguns jogadores enviaram mensagens sobre 'como está' e blá blá blá. Alguns pediam desculpa antes dos jogos. Eu não lhes respondia até perderem", afirmou.

A musa não revelou os nomes dos atletas, nem o conteúdo das mensagens. Ivana garantiu não estar à procura de paquera, mas sim interessada em fazer as pessoas sorrirem.

"Eu apenas me divirto com toda a gente. Acredito que as pessoas gostem de mim porque sou bonita. Não tenho interesse em conhecer ninguém. A minha intenção é fazer as pessoas sorrirem, isso é tudo para mim".

Ivana deve ter recebido muitas mensagens, já que a Croácia encerrou sua participação na Copa do Mundo na terceira colocação. A equipe venceu o Marrocos na disputa pela posição após ser eliminada pela Argentina nas semifinais.