'Músculos de atleta' salvaram zagueiro Pablo Marí, diz médico

O físico de atleta foi o que salvou a vida do jogador Pablo Marí, esfaqueado durante um ataque em um supermercado na Itália, na última quinta-feira (27). É isso que afirma o médico Osvaldo Chiara, diretor de cirurgia geral do Hospital Niguarda, onde o zagueiro foi operado.

Segundo o especialista, o espanhol não sofreu consequências mais graves porque seus músculos impediram que a faca alcançasse o pulmão. Marí, que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Flamengo, passou por cirurgia nesta sexta-feira (28). O jogador defende atualmente o Monza, e deve ficar afastado dos gramados por dois meses.

"A massa muscular é tal que a faca não conseguiu alcançar o pulmão. Se isso tivesse acontecido, a situação poderia ter sido muito mais arriscada", afirmou Chiara.

“Se ele não tivesse músculos de atleta, provavelmente a faca teria afundado”, complementou Adriano Galliani, CEO do Monza.

Marí ficará em observação por mais dois ou três dias antes de receber alta. Nesta sexta, o jogador fez uma publicação nas redes sociais para tranquilizar os torcedores.

"Depois do momento difícil que vivemos ontem, eu e minha família queremos comunicar que felizmente estamos todos bem apesar das circunstâncias, e agradecer todas as mensagens de apoio e carinho que estamos recebendo. Além disso, queremos enviar nossas condolências e toda a nossa força aos familiares e amigos da pessoa falecida, e desejamos sinceramente que todos os feridos se recuperem o mais rápido possível", publicou.

O ataque, ainda em investigação, atingiu Marí e mais quatro pessoas em uma unidade do supermercado Carrefour, dentro de um shopping na cidade de Assego, nos arredores de Milão. De acordo com as autoridades locais, uma das vítimas, um caixa de mercado, morreu.

O autor do ataque é um italiano de 46 anos, que sofre de transtornos mentais. O homem foi detido pela polícia. Segundo os investigadores, um ato terrorista está descartado, mas motivação ainda é desconhecida. A faca usada na ação estava na prateleira do mercado.