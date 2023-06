Museu da Cultura Afro celebra santos pretos nas festas juninas

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, no Centro Histórico, promove nesta terça (13), a partir das 17h, a sétima edição do Oratório de Santo Antônio. A celebração reúne programação religiosa e festiva, para homenagear o santo casamenteiro e protetor dos pobres português, mas também reverencia, pela primeira vez, os santos cristãos negros, representados por Santo Antônio de Categeró.



O Muncab tem como objetivo fazer o resgate histórico e valorizar a presença das culturas africana e indígena nas tradições cristãs que se estabeleceram no Brasil. E tirar da invisibilidade as santidades negras da fé católica, que se dedicaram para garantir o direito dos mais pobres ao alimento.

“Antônio de Categeró é uma figura emblemática da luta social. Foi escravizado e depois se dedicou a ajudar os mais necessitados na Europa. Cultuá-lo é também um pacto contra o esquecimento: quantos de nós conhecemos os santos católicos pretos? ”, reflete Cintia Maria, presidente do Muncab.

A programação vai contar com recital ecumênico do Coral de Oratório de Santo Antônio, regido pelo maestro e compositor baiano Keiler Rêgo. Haverá também uma rifa beneficente para arrecadar fundos para o projeto social Erês do Muncab, que promove atividades educativas entre o público infantojuvenil.

Completam a programação a Quermesse, com a venda de munguzá e mingau de milho verde, dobradinha, maniçoba e sarapatel. O encerramento fica por conta do show de forró pé de serra do sanfoneiro baiano Zelito Bezerra e o samba junino do cantor Marinho Santana. Muncab (Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico). Hoje, 17h. Ingressos: R$ 25, à venda no Sympla e no local.