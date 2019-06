Museu de Arte da Bahia abre exposição sobre os santos juninos

O MAB (Museu de Arte da Bahia), abre nesta terça (11), às 18h, a exposição Tradições Juninas, que retrata os três santos celebrados no mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro.

Para abrir a mostra, o Frei ícaro Rocha, do Santuário da Piedade, realiza uma palestra às 17h, sobre a devoção aos santos juninos. A palestra faz parte do projeto Leituras do Mundo que acontece todo mês no Museu, na Biblioteca do MAB.

As pinturas e esculturas expostas, fazem parte do acervo permanente do museu. A exposição vai até o dia 30 de junho e a entrada é gratuita.

Serviço

O quê: Exposição Tradições Juninas

Onde: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória)

Quando: 11 de junho, às 17h