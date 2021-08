Museu de Arte da Bahia reabre após 17 meses

Após 17 meses fechado ao público como consequência da Pandemia, O Museu de Arte da Bahia (Mab), na Vitória, que em 23 de julho completou 103 de criação, retorna suas atividades externas reabrindo suas portas com a exposição Revisitando Modos de Ver e de Entender a Arte, em cartaz a partir desta terça (17).

A mostra proporciona ao público a oportunidade de conhecer, ou rever, obras do acervo, representantes dos diversos estilos artísticos através das diferentes linguagens, ou seja, pintura, desenho, gravura e escultura, além de desenvolver a percepção do público estabelecendo as diferenças entre o olhar e o ver, os conceitos de técnica, estilo e conteúdo.

Em exposição, obras como Alegoria da República de Manoel Lopes Rodrigues; Alegoria da Paz de Sebastiano Conca; Alegoria do Novo Mundo de José da Cunha Couto; A Feira da Água de Meninos de Mendonça Filho, além de cópias de famosas obras, como A Balsa da Medusa e Davi com a Cabeça de Golias.

“Certamente todas as orientações protocolares, inerentes a um recomeço cuidadoso, deverão ser seguidas para maior segurança daqueles que nos visitarem, bem como da equipe técnica do Museu”, afirma Ana Liberato, diretora do MAB. O Museu de Arte da Bahia estará aberto a visitação de terça a sábado, das 12h às 16h.