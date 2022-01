Museu de Arte Moderna inaugura dois novos espaços, um destes dedicado à Lina Bo Bardi

(Divulgação)

Lina Bo Bardi ganha espaço no MAM

O Museu Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) vai ganhar dois novos espaços de arte. Um deles, chamado de Espaço Lina, será dedicado à idealizadora do Museu de Arte Moderna da Bahia, a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), e será inaugurado no próximo sábado (15), às 12h. O projeto é resultado de um acordo de cooperação técnico-científico firmado entre o museu e o Instituto Bardi - Casa de Vidro, de São Paulo. Em fevereiro será a vez de abrir o Espaço Solar que celebrará os 62 anos do museu, dedicando um ambiente, próximo ao café, à sua história que será contada nas paredes através de uma linha do tempo, documentos, registros de exposições etc.

História nas paredes

De acordo com Pola Ribeiro, diretor do MAM-BA, o Espaço Lina se destinará não apenas aos visitantes, mas também aos pesquisadores e deverá ser permanente. “Será um espaço para pesquisa, investigação, intercâmbio e difusão dos saberes e fazeres que dialogam com o legado e pensamento da arquiteta”. Já o Espaço Solar permitirá ao visitante conhecer a história do museu ao longo de suas seis décadas. Ainda para festejar a sua criadora, que fez aniversário na semana passada, a exposição O Museu de Dona Lina, em cartaz no Solar do Unhão desde o ano passado, foi estendida até 20 de fevereiro deste ano.

Voz da ciência

Após quase dois anos dedicados às pesquisas e análises consistentes sobre os avanços da pandemia no mundo, a cientista mineira Denise Garret, que há mais de três décadas mora nos Estados Unidos, fugiu do rigoroso inverno americano para curtir o verão baiano. A infectologista que se tornou presença constante nos telejornais nacionais esclarecendo os brasileiros sobre os cuidados a serem adotados e o perigo das fake news, volta a Washington, onde preside o Sabin Institut, nesta quinta-feira, segundo ela, mais leve do que chegou.

(Acervo pessoal)

Cientista Denise Garret com os anfitriões Loro Mello e Rô Imbassahy

De volta ao front

Hóspede de Loro Mello e Rô Imbassahy, na Pedra do Sal, Denise Garret aproveitou os amigos que tem por aqui, circulou pela cidade cercada de cuidados, mas não se desligou totalmente. Durante a temporada baiana ela se manteve atenta aos últimos acontecimentos sobre a pandemia e não deixou de atender às muitas solicitações dos canais de tevê. Longe de se queixar, a mineira diz que volta ao batente “curada” da solidão imposta pelo isolamento. “Foi uma temporada com família e amigos em Salvador, após quase dois anos de trabalho intenso, e era tudo o que eu precisava, Muito mais que belas praias para relaxar e descansar, aqui encontro uma hospitalidade e acolhimento que são sem iguais. Volto para os EUA reenergizada”, diz.

(Divulgação)

Templo budista está localizado a menos de 100km da capital

Retiro zen

Ordenados no Brasil pela monja Coen Roshi, os monges da Escola Soto Zen, Koho Mello – que é codiretor espiritual da Ordem Zen Peacemakers – e a monja Daien, irão conduzir, na sede Recôncavo do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), a 98 km de Salvador, o retiro “Agir para construção da paz no mundo”, nos próximos dias 14 e 15 de janeiro. Mais informações pelos telefones (71) 98841-2704 e (71) 99134-8455.

(Foto: Vanessa Aragão/Divulgação)

Gabi Guedes é uma das atrações do festival de jazz

Eterno maestro

O maestro baiano Letieres Leite, que nos deixou em outubro do ano passado, será homenageado no Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte, durante a segunda edição do festival Jazz no Castelo que acontece durante quatro semanas, de 12 de janeiro a 4 de fevereiro, sempre às quartas, quintas e sextas, das 17h às 22h, reunindo 12 atrações, como a brasiliense Ellen Oléria, o Rumpilezzinho (projeto social criado por Letieres), o grupo baiano Pradarrum e outros artistas.

Mix ampliado

A nova aposta da dupla Pepe Faro e André Faro é um espaço gastronômico no segundo andar da recém-ampliada unidade Almacen Pepe do Horto Florestal. O espaço, que passou por uma ampla reforma, agora reúne sorveteria, lanchonete, sushi-bar e até uma pizzaria onde se pode comer ou levar para casa.

(Divulgação)

Katrin e Dante Bassi, do Manga

Chefs do bem

Os restaurantes Manga e Origem se uniram para realizar um jantar especial, preparado a quatro mãos, em prol dos baianos atingidos pelas últimas enchentes. O evento contará com um menu degustação em 12 etapas assinado pelos chefs Dante e Katrin Bassi (Manga) e Fabricio Lemos e Lisiane Arouca (Origem), no dia 19 de janeiro. O jantar custará R$ 490 com harmonização da sommelière Patrícia Penha, com vinhos doados pela importadora Família Kogan Wines. As reservas podem ser feitas pelos telefones: (71) 991431310/ (71) 992943232.

(Divulgação)

Edu Coutinho, Marcio Meirelles e Andrea Elia

Em cena

O espetáculo Do Outro Lado do Mar, que foi apresentado virtualmente no ano passado, ganha versão presencial no palco do Teatro Vila Velha de 22 de janeiro a 13 de fevereiro. A peça tem direção de Marcio Meirelles e elenco formado por Andréa Elia e Edu Coutinho. A montagem, considerada uma das mais relevantes de 2021 e destacado nas categorias espetáculo, direção, ator e atriz, pelo crítico teatral José Cetra, do Palco Paulistano, é uma realização da Cia Teatro dos Novos.