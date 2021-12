Museu do Mar tem evento de lançamento do livro infantil sobre Aleixo Belov

O Museu do Mar Aleixo Belov recebe neste sábado (11) o lançamento do livro infantil “Velas Cheias de Sonhos”, que conta a história do comandante Aleixo Belov, navegador que já deu cinco voltas ao redor do planeta. Desde a manhã os leitores mirins puderam participar de diversas atividades lúdicas, que continuarão à tarde (confira programação abaixo).

A obra, assinada pelo jornalista baiano Bito Teles, é uma adaptação do primeiro livro do comandante intitulado “A Volta ao Mundo em Solitário” e visa despertar o amor dos pequenos pela navegação. As ilustrações são do também baiano Bua Bruno.

Patrocinado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, a obra revela a 1ª experiência de Belov, que esteve presente no evento, com seus óculos de mergulho, ainda guri, em Salvador. O livro fala ainda sobre a construção do veleiro Três Marias, embarcação usada pelo capitão para dar três voltas ao mundo em solitário. O veleiro, inclusive, é a principal peça do Museu do Mar Aleixo Belov, localizado no Santo Antônio Além do Carmo.

“Quem conhece a história de Aleixo Belov no Três Marias e no veleiro-escola Fraternidade, segunda embarcação construída pelo capitão, sabe que nos diários de bordo há vários tesouros, pensamentos profundos sobre sonhos, determinação, planejamento, relacionamento do indivíduo com os outros, com a natureza e consigo mesmo. O que fiz foi selecionar alguns destes momentos e apresentá-los para que os pequenos possam se inspirar e sair por aí navegando com suas velas cheias de sonhos”, conta o autor.

Veja a programação de hoje

14h30 - Contação de história seguida de Oficina de Imaginação: Criação de um barco para uma viagem ao redor do mundo - 1 hora de atividade.

15h30 às 16h - Autógrafos e conversas individuais com o autor.

16h - Contação da história seguida de Oficina de Imaginação: Que desafios vamos enfrentar ao longo da volta ao mundo? - 1 hora de atividade.

Das 10h às 12h e das 14h às 16h - O ilustrador Bua Bruno estará presente fazendo caricaturas das crianças gratuitamente.

Onde? Museu do Mar Aleixo Belov, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 2, no Centro Histórico de Salvador.

Ingressos: Crianças até os 12 anos terão acesso gratuito. Pais e responsáveis pagarão meia entrada (R$ 10).

“VELAS CHEIAS DE SONHOS”

Texto: Bito Teles

Ilustrações: Bua Bruno

Editora: Livroteca Story Time

Produção Executiva: Baluart Produtora

Coordenação de marketing: Juliana Pessoa

Edição: Vanessa Teles

Projeto gráfico e diagramação: Livroteca Story Time

Revisão: Magda de Oliveira Carlos

Patrocínio: Belov Engenharia

Valor: R$ 35,00