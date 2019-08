Museu do Recôncavo Wanderley Pinho vai ter passar por obra de restauração

O Museu do Recôncavo Wanderley Pinho vai passar por obras de restauração e recuperação. O aviso de licitação da obra foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (22).

O museu está localizado em Candeias, onde funcionava o Engenho Freguesia. Às margens da Baía de Aratu, o Engenho, que já tem mais de 450 anos de história, foi palco da catequização de índios pelo Padre Manoel da Nóbrega e já abrigou fábrica de açúcar mantida pela mão de obra escrava.

O investimento será de R$ 1,3 milhão, e engloba o restauro do espaço. O objetivo é incorporar o museu ao roteiro turístico da região, como um local que une história, cultura e o setor náutico.