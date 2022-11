Museu Geológico da Bahia reabre nesta quarta (30) com novidade após reforma

Depois de mais de dois anos e meio fechado para reforma, o Museu Geológico da Bahia (MGB) foi reaberto para visitação a partir desta quarta-feira (30).

A intervenção contou com investimento superior a R$ 600 mil e envolveu a requalificação da estrutura física, como explica o coordenador de mineração do MGB, Leonardo Mascarenhas. A instituição é vinculada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Essa reforma foi específica de elementos estruturais. A gente teve troca de uma parte do telhado. Havia locais com muitas infiltrações próximas à nossa reserva técnica. Também foi feita troca de parte da instalação elétrica, que ligava o poste à casa. Então, foi com esse foco que a reforma se ateve a esses elementos estruturais. É uma casa antiga, casa grande, sempre tem muita coisa a ser feita”.

Outro item incluído no pacote foi a nova identidade visual. “A gente buscou, na verdade, modernizar a questão de marca. A marca que foi feita chama mais atenção, é na cor vermelha, em formato de seixo, que rola, ele se transforma. Então, tem todo esse conceito de transformação, de movimento, que é a intenção”, afirma Leonardo.

O acervo do Museu Geológico reúne mais de 20 mil peças e é considerado um dos maiores do estado. No local, o público encontra peças como rochas, minerais, pedras preciosas, fósseis e réplicas gigantes de animais pré-históricos. Todos os itens possuem com identificação.

Maria Helena é de Itaberaba e está visitando o MGB pela terceira vez: “Eu queria ver o que tinha de novo e rever as pedras também”. O pai, Guilherme Barbosa, se mostra satisfeito com a escolha de passeio feito pela filha: “pra mim, é uma satisfação imensa, principalmente que o interesse parta da minha filha, que, na ocasião que nós a trouxemos, tinha oito anos. Hoje, tem dez, são dois anos que a cultura continua presente na nossa família. Fico muito feliz quando ela me provoca a vir visitar”.

O MGB está localizado no Corredor da Vitória, no Centro de Salvador, e atrai público de todas as idades, grupos escolares, famílias, turistas e admiradores, desenvolvendo projetos de cunho científico, educativo e cultural. No espaço, além de 15 salas temáticas, tem um auditório com capacidade para 125 pessoas e a Saladearte Cinema do Museu.

Quem também visitava o local era Juan Sobral. “Ajuda as crianças a conhecerem mais sobre os minerais, sobre as rochas, sobre a história do nosso planeta. É uma experiência muito boa. E ver o museu novinho assim em folha é muito bom, bem gratificante”, comemorou.

O Museu Geológico da Bahia funciona de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, e, aos sábados e domingos, das 13h às 17h. A entrada é gratuita.

Os grupos interessados em agendar visita podem entrar em contato pelo telefone (71) 3336-3498. Importante destacar que os grupos devem ter entre 10 e 40 pessoas.