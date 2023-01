Museu Náutico recebe exposição sobre o velejador Aleixo Belov

Baianos e turistas já podem conferir parte do acervo do Museu do Mar Aleixo Belov no Farol da Barra. A exposição itinerante, que está aberta à visitação até o dia 5 de março, no piso térreo do Museu Náutico da Bahia, mostra um pouco da história do velejador ucraniano naturalizado brasileiro de 80 anos, que já deu cinco voltas ao mundo, sendo três delas sozinho.

O feito mais recente realizado pelo comandante e sua equipe foi a travessia, a bordo do veleiro Fraternidade, pelo trecho congelado da Passagem Noroeste, considerado um dos mais difíceis da navegação mundial. A tripulação foi a primeira, com a bandeira brasileira, a completar o desafio, que teve início em fevereiro de 2022, sendo encerrada em novembro último, depois de percorrer 20.000 milhas náuticas.

Por conta disso, a Marinha do Brasil homenageou Belov, no último dia 9 de janeiro, quando o comandante completou 80 anos, com uma placa de reconhecimento. O órgão militar também já tinha reverenciado o comandante por ter conduzido também, em solitário, a primeira embarcação a dar uma volta ao mundo com a bandeira nacional.

Museu no Santo Antônio

Além de conferir a exposição no Farol da Barra, os visitantes podem mergulhar ainda mais na história de Belov ao visitar o Museu do Mar, localizado em um casarão amarelo de três andares que mistura arquitetura clássica com moderna no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

O local guarda relíquias adquiridas pelo comandante nas viagens que ele realizou ao redor do mundo. O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h. O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam. Às quartas, o acesso é gratuito.

SERVIÇO:

O quê? Exposição itinerante do Museu do Mar Aleixo Belov

Quando? De 24 de janeiro a 5 de março

Onde? Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra

Quanto? R$ 15 (inteira)