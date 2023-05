Museu Rodin fecha para reformulação e mudará o nome; entenda

O Palacete das Artes – Museu Rodin vai mudar de nome e de conceito. O espaço inaugurado em 2006 para abrigar obras do escultor francês Auguste Rodin, fechou as portas no último domingo (28) para obras de readequação e reabrirá em julho próximo como MAC – Museu de Arte Contemporânea. O espaço abandonará de vez sua relação com o artista de origem francesa transferindo para o Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, as quatro esculturas de bronze de sua autoria que embelezavam os jardins do imóvel histórico.



Adeus Rodin

De acordo com o novo diretor do espaço, Daniel Rangel, que recentemente assumiu o cargo em substituição ao gestor anterior, o artista visual Murilo Ribeiro, a ideia é concentrar nos dois prédios da Rua da Graça, 200 obras de arte contemporânea que estão atualmente no acervo do Museu de Arte Moderna (MAM-BA) que passará a concentrar sua atuação nos artistas modernistas da Bahia. A maior parte destas obras que serão transferidas para o novo MAC, segundo Rangel, foi adquirida pelo MAM quando da realização dos salões de arte contemporânea realizados entre 1990 e 2019.



Ocupação

O imóvel histórico do novo MAC será ocupado pelo acervo que virá do MAM enquanto o moderníssimo prédio construído quando da abertura do Museu Rodin, será reaberto em julho com uma exposição do artista Ayrson Heráclito intitulada Pade. A mostra do baiano premiado na Bienal de Veneza traz uma retrospectiva do trabalho, ainda inédito para os baianos, do artista nos últimos 20 anos, além de uma instalação que está sendo criada por ele exclusivamente para esta exposição.