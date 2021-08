Museus voltam a funcionar após um ano e meio fechados

Após um ano e meio de atividades interrompidas por conta da pandemia, os museus administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) voltam a funcionar. A reabertura acontece nesta terça-feira (17), Dia Nacional do Patrimônio Histórico, com exposições no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Palacete das Artes e no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

A programação celebra artistas como Lina Bo Bardi, Mario Cravo Jr. e Reinaldo Eckenberger. No MAM, por exemplo, o público confere a exposição ‘O Museu de Dona Lina’, em homenagem à arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992), que projetou e foi a primeira diretora do MAM. Em dois espaços expositivos – a Capela e o Casarão – a mostra apresenta 250 obras do acervo fixo do MAM, além de peças do Acervo de Arte Popular do Centro Cultural Solar Ferrão.

São aproximadamente 1,3 mil obras no acervo do MAM, de artistas modernistas como Tarsila do Amaral e Candido Portinari e contemporâneos, como Mario Cravo Neto e Marepe. O Acervo de Arte Popular da Dimus/Ipac, iniciativa de Lina do final da década de 1950, por outro lado, reúne peças utilitárias e figurativas como carrancas, ex-votos, vestuários de couro e utensílios domésticos.

A programação de retorno inclui, ainda, a exposição ‘Revisitando Modos de Ver e de Entender a Arte’, no MAB, com pinturas, desenhos, gravuras e esculturas de artistas como Manoel Lopes Rodrigues e Sebastiano Conca. Por fim, o público confere no Palacete das Artes dois andares da mostra ‘Sobreviver’, que homenageia Mario Cravo Jr. (1923-2018) e Reinaldo Eckenberger (1938-2017) com pinturas, gravuras, metal e esculturas, além de aquarelas, desenhos, gravuras, peças em cerâmica e bonecos de pano.

Ainda no Palacete das Artes, o público confere as obras do artista plástico Sergio Amorim na mostra ‘Águas de Salvador e da Baía de Todos os Santos’, interrompida durante a pandemia. Todos os espaços culturais terão horários de funcionamento diferenciados e continuarão seguindo as regras sanitárias para combater a covid-19, com o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento social e limitação do número de visitantes.



Serviço

Museu de Arte da Bahia (MAB)

Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória/(71) 3117-6902

Terça a sábado, das 12h às 16h

Palacete das Artes

Rua da Graça, 284/(71) 3117-6987

Terça a sábado, das 12h às 16h

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Av. Contorno, s/n°, Solar do Unhão/(71) 3117-6132

Terça a sábado, 13h30 às 17h30