Música de 'Encanto' se torna primeira da Disney no topo da Billboard em 29 anos

A música "We Don't Talk About Bruno", da trilha sonora do filme Encanto se tornou o primeira canção da Disney a chegar ao topo da Billboard Hot 100, parada que mede o sucesso das músicas, em 29 anos. Em 1993, "A Whole New World", de Aladdin, conquistou o mesmo feito, que nem mesmo a onipresente "Let it Go", de Frozen, conseguiu desde então - o sucesso alcançou o quinto lugar nas paradas.

O álbum da trilha sonora também chegou ao topo da parada da Billboard - lidera pela terceira semana seguida.

Escrita por Lin-Manuel Miranda, a música surpreendeu com o sucesso. A Disney fez outra aposta para o Oscar, com a música "Dos Oruguitas", cantada em espanhol, que tem um apelo mais emocional. "We Don't Talk About Bruno" é uma música mais animada sobre um personagem que é apresentado envolto em aura de mistério.

A ascensão da canção derrubou "Easy on Me", de Adele, após 10 semanas no topo da parada. Agora, a canção está em segundo lugar. Com poucas execuções em rádios, "Bruno" teve 34,9 milhões de streams nos EUA, mais que o dobro que o hit de Adele. Nas rádios, foram só 1,5 milhão de vezes que a música foi tocada - mas ainda assim um aumento de 239% em relação à semana anterior.

Na versão brasileira da trilha sonora, a música foi batizada de "Não falamos do Bruno".