Música de Marília Mendonça com Dulce Maria será lançada nesta quinta (16)

A música em parceria entre Marília Mendonça e Dulce Maria, ex-RBD, será lançada nesta quinta-feira (16), anunciou a cantora mexicana nesta terça-feira. A canção "Amigos con derechos", em espanhol, foi gravada meses antes da morte da artista brasileira, em um acidente de avião no dia 5 de novembro.

"Como muito de vocês sabem, ela estava aprendendo espanhol, queria fazer uma carreira internacional e para mim é uma honra gigante que ela tenha gravado em espanhol essa música", explicou Dulce. "Ela gravou em dois dias, já tínhamos suas vozes em espanhol e em português", acrescentou.

Dulce explicou logo depois do acidente que ainda não sabia se a música seria lançada e confirmou isso hoje. "Não sabíamos se íamos lançar a música, é algo muito forte para mim. Toda honra e todo amor para Marília, onde quer que ela esteja. E faço isso com toda a humildade, todo amor, todo respeito, para vocês. Ela me deixou um presente gigante, para eu dividir com vocês", disse.

As duas não se conheciam pessoalmente, mas começaram a colaboração em julho. "Não entendo, por isso estou em choque por algo que ainda não havia falado, que tínhamos um projeto de cantarmos juntas, desde julho, agosto", explicou a mexicana em uma live após a morte de Marília.

A cantora sertaneja deixou alguns projetos já gravados, além de várias músicas inéditas que compôs. Uma participação na música "Calculista", da dupla Dom Vittor e Gustavo, já foi lançada. Gustavo é irmão mais novo de Marília.