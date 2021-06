Música e cinema na tela do In-Edit

Pelo segundo ano consecutivo, em consequência da pandemia, a 13º edição do festival In-Edit Brasil acontece de forma online, com programação disponível na plataforma do evento já a partir de hoje - e até dia 27. Parte dos filmes estará disponível também na plataforma do Sesc Digital, com acesso gratuito.

Filmes do Panorama Brasileiro, debates e shows desta edição terão acesso liberado através do site, da plataforma e das redes sociais do festival. O acesso aos filmes do Panorama Mundial terá custo simbólico de R$ 3. Como já aconteceu em 2020, toda a receita arrecadada será revertida em prol de projetos sociais de amparo a pessoas especialmente afetadas pela pandemia.

Jair Rodrigues - Deixem Que Digam faz referência a um dos maiores sucessos do cantor (divulgação)

O grande homenageado desta edição é o diretor D.A. Pennebacker, um dos maiores nomes do documentário mundial de todos os tempos, e um dos pioneiros do “Cinema Direto". Por isso, o In-Edit Brasil apresenta dois clássicos da fase musical do cineasta, o lendário Dont Look Back (1967), sobre a turnê inglesa de Bob Dylan, e Monterey Pop (1968), sobre o evento que inaugurou a era dos grandes festivais de rock. Completando a homenagem, o In-Edit convida a diretora Chris Hegedus, viúva e parceira artística de Pennebacker, para um bate-papo virtual sobre a carreira e obra do diretor.

Divididos em Competição Nacional, Mostra Brasil e Curtas Brasileiros, os filmes BR apresentam personagens como João Ricardo (Secos & Molhados), Jair Rodrigues, Chico Mário, Alzira E, Speedfreaks, Made In Brazil, Yamandu Costa, Zeca Baleiro, Luiz Melodia, Gritando HC, João Bosco e Aldir Blanc.

Você Não Sabe Quem Eu Sou resgata a trajetória de Nasi, cantor do IRA! (divulgação)

Já no Panorama Mundial, o festival traz 22 títulos inéditos, sobre artistas contemporâneos e que marcaram a música internacional das últimas décadas, como a banda dinamarquesa Lukas Graham, a pioneira do rock Suzi Quatro, o DJ MOBY, o cantor Phil Lynott (Thin Lizzy), a banda inglesa IDLES, o cantor Shane MacGowan (The Pogues), o cantor Shannon Hoon (Blind Melon), o cantor chileno Jorge Farías (El Negro Farías) e a banda The Go-go’s, que entrou para a história da música como a primeira, e até hoje a única, banda formada só por mulheres a chegar ao 1º lugar nas paradas de álbuns mais vendidos da Billboard.



A Programação Paralela promoverá debates gratuitos com Chris Hegedus, com o diretor canadense Sam Dunn, com todos os diretores e diretoras dos longas participantes da Competição Nacional e da Mostra Brasil, além de convidados especiais, como o cantor e compositor Nasi, vocalista da banda Ira! e protagonista do documentário Você Não Sabe Quem Eu Sou, que será lançado nacionalmente durante o festival. O cineasta Marcelo Machado, diretor de Tropicália e Com a Palavra, Arnaldo Antunes, ministra master class sobre as diferentes vertentes do documentário musical.